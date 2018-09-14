中職》高國輝貢獻3打點 富邦斷中信4連勝

富邦悍將高國輝13日貢獻3打點。（取自富邦悍將粉絲團）

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中時電子報
/天母報導

富邦悍將13日作客天母球場對上中信兄弟，近期打擊手感火燙的高國輝3打數擊出2安打貢獻3打點，加上先發投手喬登（Taylor Jordan）8局僅失1分的好投，富邦終場就以5比2斬斷中信的4連勝。

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前3局雙方以0比0僵持不下，4局上高國輝扛出本季第9轟，助隊先馳得點，不過中信下半局立刻有所回應，首位打者王威晨敲安上壘，隨後中信雖2出局，但跑者趁勢站上三壘，接下來周思齊擊出安打，黃衫軍追成1比1平手。

8局下中信換投鄭錡鴻，他雖先三振首位打者張正偉，但接著遭胡金龍敲出安打，面對下一棒蔣智賢又自己發生失誤形成一、二壘有人，2出局後再被高國輝擊出清壘的二壘打，下一棒林哲瑄也補上安打，富邦以4比1取得領先優勢。

富邦9局上再進帳1分，9局下黃衫軍靠著代打林書逸敲安站上三壘，隨後靠著王威晨的內野滾地球跑回分數，中信追成2比5，可惜隨後再無攻勢，終場以3分差落敗。

中信先發投手紐維拉（Elih Villanueva）主投7局只被擊出4支安打包含1發全壘打，投出8次三振與3次四壞保送，僅失1分為責失分，防禦率5.82，無關勝敗。

富邦先發投手喬登8局僅被擊出3支安打，投出5次三振沒有四壞保送，僅失1責失分，防禦率來到3.81，收下本季第2勝（另2敗）。

(中時電子報)

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