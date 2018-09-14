國防預算太充足？ 美軍HH-60超限使用vs國軍S-70未達壽限即封存

2018年09月14日 20:47 中時電子報 喻華德

據Military.com網站日前報導，美國國會稽核處（GAO）在8月14日發布的報告表示，負責美國空軍戰鬥搜救（CSAR）的HH-60G「鋪路鷹」救護直升機，隨著機隊老化導致維修挑戰增加，因此妥善能負責訓練及擔任戰備的架數下降，鋪路鷹機隊96架直升機中，2017財年的機隊妥善率儘68%，未達美軍的部頒妥善率75%。

根據這份報告，「鋪路鷹」型機的壽限最初預計的（大約）6,000小時，目前機隊平均飛行時數已達7,100小時。GAO報告指出，機體（飛機的主結構）、渦輪軸發動機、飛控系統是最長失效的元件。

8月11日，中華民國空軍第四聯隊舉辦全民國防營區開放，這是空軍救護隊的S-70C海鷗救護直升機最後一次公開展示，也是接收陸軍UH-60M「黑鷹」直升機首次亮相。空軍稱S-70C型機的壽限「只有」8,000小時，以飛機老舊、產生消失性商源等因素，在105年11月，由時任國防部長馮世寬，以「國防資源要三軍通用」為由，決定將陸航「天鳶專案」採購的UH-60M「黑鷹」通用直升機移撥15架予空軍救護隊，救護隊原有13架S-70C-1/S-70C-1A型直升機除役。

當時《中央社》報導指出，「空軍參謀長范大維說，空軍明年（106年）就可以啟動購買新救護機的建案程序，陸軍要把黑鷹直升機交給空軍，空軍內部做了可行性研析包括單飛需求、後勤維保等，所得結果都是正面的。」

而更早在104年11月10日，空軍司令部澄清媒體報導「S-70機齡老舊未實施延壽計畫」時，表示S-70C機隊現均依技令執行各項計畫性及非計畫性修(維)護作業，提升系統及結構可靠度，目前運作均正常。空軍司令部強調，民國102年起由美國賽考斯基公司針對機隊實施評估，依該廠建議，『自104年起展開延壽計畫』，並賡續管制執行，以確保運作安全。空軍司令部進一步指出，機隊後續將依運用狀況、任務執行與維護情形，『評估採購新機或執行性能提升』，並納入後續兵力整建計畫案中執行，俾維任務遂。」

104年空軍司令部表示S-70C型機自當年起展開延壽計劃，105年空軍參謀長范大維稱106年就可以啟動購買新救護機的建案程序。時至107年，S-70C型機不僅並未執行延壽工程，而108年度的國防預算案公開部分中也未納入採購新救護機的購案。

對照美國空軍「鋪路鷹」型機，可以瞭解當初的設計壽限並非一個不能超越的固定值。美軍面臨要選擇在作戰損失補充計劃（Operational Loss Replacement program）下採購21架陸軍型UH-60L並構改為HH-60G（以UH-60M為基礎衍生的救護型），或直接下單採購112架HH-60W來替換HH-60G機隊，不過兩者都無法立刻解決眼前的問題，前者至少費時6年，HH-60W預計要8至10年才能部屬。

美國空軍的96架HH-60G中，82架負責戰備，14架負責訓練、發展與測試。

美軍的HH-60G是在戰場環境下以更猛烈動作操作的戰鬥搜救型，飛機可以超出原設計壽限1,100小時並仍然在繼續增加中。反觀中華民國空軍的S-70C並非戰鬥搜救型，尚未到達原設計壽限就將全數汰除，且過去軍方連續兩年承諾要延壽或採購新機均已跳票。美軍不論是採購UH-60L進行構改還是採購新機HH-60W替換HH-60G全機隊，在這過渡期間很明顯最有可能的做法就是對現役機隊執行延壽。國軍預算明顯不能與美軍相比，但就連美軍都不敢像國軍這般「舊機不延壽直接汰除」，試問以這種方式運用國防預算，難道中華民國比美國政府更有錢？

另外，據中廣104年10月報導，空軍官員表示據洛馬原廠官網公布的數據，S-70C的「設計規範」大約為30年或8000飛行小時。不過官員強調，8000小時只是設計的規範，飛機只要達到周期性檢查的規定時間，都會定期檢整並且更換必要零件，目前S-70C機隊的運作正常，也符合妥善率的規定。

據了解，洛馬（原賽考斯基）的UH-60/S-70系列直升機，壽限是「視實際損耗」而定，這其實就是HH-60G可以服役超過原始設計規範1,100小時並且繼續使用的原因。

(中時電子報)