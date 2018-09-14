「色」教練要少女脫上衣讓他按摩 4國中女受害

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北市一國中射箭男教練104年到105年期間，以舒解女選手肌肉酸痛為由，多次要求隊上國中少女脫去上衣，甚至裸露胸部幫她們塗抹酸痛藥膏，他則趁機觸碰少女的胸、乳頭、腹部等。一名受害者告訴父母才曝光，學校清查共有4名女學生受害，新北地院今依對少女猥褻罪合併判該教練4年2月徒刑，其中2年8月可易科罰金96萬元。

判決書說，33歲的吳男自100年起在新北市一所國中擔任射箭隊教練，104年8月起卻佯稱幫選手塗抹酸痛藥，讓13歲女生到「弓房」，要求她脫去內衣後趴下，陸續按壓女學生肩、背及胸部側緣，又讓她仰躺接著按壓其胸部側緣。被害學生擔心影響自己訓練權益才屈服，共計受害3次。

兩名13歲女學生則曾被叫去「弓房」按摩，甚至脫去上衣裸露胸部，遭吳男按摩腰，其中一13歲女選手甚至被吳男跨坐替仰或趴著按摩胸部，時間長達5至10分鐘。

第4位女學生當時14歲，被吳男要求上身裸露，按摩肩膀、頸、手、背及胸部多達7次，直到女學生跟母親聊天時提及此事，父母才知教練的惡行，帶她到警局報案，而這名女學生也還因此放棄熱愛的射箭運動及保送高中的機會。

新北地院開庭時，吳男僅承認替女學生選手按摩來舒解酸痛，並辯稱僅按摩選手拉弓常使用的「胸大肌」（胸部的上方），一口否認猥褻，法院找來協助吳男訓練的另名郭姓助理教練作證，郭姓教練證稱射箭選手胸大肌雖有按摩必要，但胸大肌與胸部不同，位置也不一樣，按摩時根本不必脫衣，若有需要按摩，會由同性別的選手進行，更不需按腹部、肚臍等部位。

據《蘋果》報導，合議庭考量吳男曾承認「脫衣」一事，且4名女學生指證歷歷，不採信吳男辯解，認定他藉口按摩包裝猥褻惡行，枉顧師生人倫，更造成被害人身心陰影，今依10次對未滿16歲少女猥褻、3次對未滿14歲少女猥褻罪合併判他4年2月徒刑，其中2年8月可易科罰金96萬元。仍可上訴。

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(中時電子報)

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