大陸滴滴打車涉事多　新規司機出車前須先「考試」

2018年09月14日 21:19 旺報 孫曜樟

「滴滴出行」接連發生女乘客遭姦殺命案；及許多刑事案件後，日前公佈了最新安全自查措施，從9月13日起，大陸地區的所有滴滴網約車司機，每天出車前均需進行安全知識考核，司機每天需答對兩則安全知識考題才能出車。

滴滴全平台司機安全培訓計畫9月13日全面升級，凡大陸地區的所有滴滴網約車司機包括快車、優步、優享、拼車、專車、豪華車，每天出車前均需進行安全知識考核，通過考核後方可正常接單，同時，巡遊計程車司機也需通過對應的安全知識教育後方能使用滴滴接單。

滴滴出行相關負責人表示，9月13日起持續10天，滴滴司機們每天打開車主端App，除了要進行人臉識別外，還需要參與安全知識問答，每次考試包括兩道選擇題，兩題均回答正確才算通過，如果兩題中有一題回答錯誤則為考試失敗，司機需要重新考試直到通過，才能正常出車。

選擇題內容涵蓋了出行過程中的多項安全相關問題，比如滴滴安全保障制度、違反安全服務規則的處罰措施、一鍵報警等App內安全功能的使用方式、安全駕駛規範以及如何與乘客文明友好溝通等。

其中有一題內容就提到在訂單過程中若出現意外情況，滴滴「關懷寶」可以在保障範圍內為司機和乘客提供五大場景下九種服務。據指出，回答這一題，就是為了提醒司機遇到意外不用慌張，第一時間聯繫滴滴就能得到對應的保障。如果遇到人員傷亡的情況，滴滴關懷寶還可以先行對醫藥費進行墊付。

據瞭解，全平台司機安全培訓會作為一個長期專案來做，在這10天安全整治期間未出車的司機，未來上線後也將經過相應的培訓和考試流程才可以接單。

先前滴滴出行公佈的系列自查整頓措施分別為9月4日起，乘客端原「緊急求助」功能升級為「一鍵報警」；9月13日起，司機端也將上線「一鍵報警」功能；9月8日起，在加密保存資料、保障司機、乘客隱私的前提下，於網約車業務中的快車、優享、專車等試營全程錄音功能。

相關負責人強調，滴滴將持續投入最優資源到客服體系，年底前自建客服團隊將增加至8000人，持續建設安全高級客服團隊。

(旺報 )