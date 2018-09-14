孔慶昌浩劫重生心繫藝術電影 中影不改10年指標

2018年09月14日 21:03 中時 李承陽

孔慶昌腳傷尚未痊癒。(盧禕祺攝)

台中市長林佳龍（右）與中影董事長郭台強簽約中台灣影視基地OT案。

水中攝影棚及人造浪配備。

去年10月15日，台灣電影圈發生令人遺憾的事故，當時台灣戲院公會組團赴大陸旅遊，遭遇落石意外，團員3死2傷，高雄三多影城老闆王雪紅、國賓影城行銷總監葛世強、排片人李志強罹難，而同行的中影協理孔慶昌，因為比其他人走的前面，相距落石點3公尺得以倖存。

孔慶昌大難不死，但左腳遭落石破片擊中導致粉碎性骨折，至今仍得拄枴杖走路，鬼門關前走一遭，他坦承很多事看淡許多，對於日前爆發黨產會將認定中影為國民黨附隨組織，凍結全數資產，僅誠懇表示：「如果政府能夠補助製片方所有的開銷，導演何必找我們投資？」

孔慶昌拿魏德聖導演的《賽德克·巴萊》為例，中影投了4.2億，縱使電影前後兩集票房加總破7億，全片成本還是賠了2億，「當時郭台強董事長還被業界笑蠢，但這就是一部台灣的故事，魏德聖也只能找我們幫忙，能不幫嗎？」而侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》，中影投資1.2億，侯拿下坎城影展最佳導演，也是為台灣爭光。

孔慶昌是台灣經營藝術片的鼻祖，郭台強入主中影後，把已退休的孔找回來，自98年起開始著手舊片數位修復，視老電影為文化資產，並重啟廢棄戲院，不會因黨產風波，改變10年來為藝術類片爭取生存空間的方向。

而黨產風波後最令郭台強擔憂的，是正在進行的中台灣影視基地經營移轉案受影響，中影把台中20年以上的舊大樓改造成中台灣影視基地，原預計明年5月正式開幕，屆時除了影廳還完整保留李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的水中攝影棚及人造浪配備，吸引國際影人來台借景，同時也會開設導演課程。

(中時 )