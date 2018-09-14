邵雨薇、吳思賢愛偷偷來 閃瞎一堆單身狗

小樂劇中和邵雨薇有戀愛中的親密舉動。（東森提供）

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劇中探望病童。（東森提供）
邵雨薇戴上小丑鼻子化身說故事姊姊。（東森提供）
劇中在超市放閃。（東森提供）
小樂穿玩偶裝。（東森提供）

邵雨薇和吳思賢在台視、東森《愛的3.14159》劇中一直處於友達以上，戀人未滿的狀態，自上周一吻定情後，「圓限CP」終於在一起，在正式交往後便開始大肆發糖，除了超親密的機車背後環抱、門縫紙條傳情，還有各種甜膩的情話放閃無極限。

邵雨薇笑說，「拍了超商這場戲，才發現我們連對方喜歡吃什麼小東西都知道，後來還為了要選那一種冰僵持超久，最後只好兩盒都買」，連劇組人員都虧他們戲裡戲外都像老夫老妻。

兩人還不約而同的說，印象最深的是隔著一道門傳紙條的戲，因為兩人學生時期都有過這種曖昧的經驗。吳思賢說，「以前一定都有過交換日記、傳紙條的回憶，但現在的人大多直接用通訊軟體聯繫，所以在拍攝的時候真的有很懷念的感覺」。

至於印象最深的求愛回憶，吳思賢表示自己曾有過藉由蠟燭求愛的經驗。「我國高中時還蠻喜歡做這些浪漫的小舉動，當時還曾經排一排蠟燭引導女友，走到最後回頭看時能看到自己站在愛心形狀的蠟燭裡。」。邵雨薇一聽就大笑說「我也收過愛心示愛，但卻是對方在港式的煲仔飯上面，用臘腸排成愛心的形狀，我到現在都還記得打開電鍋看到時的心情，現在想想覺得挺可愛的。」

劇中兩人還為了探病扮裝到醫院為小朋友打氣，邵雨薇戴上小丑鼻子化身說故事姊姊，吳思賢則是穿上玩偶裝，兩人裝娃娃音唱兒歌又跳雙人舞萌度破表。平常沒有穿過玩偶裝的他們現場玩得超開心，還認真的跟導演排舞步、喬動作。吳思賢笑說「我們一開始對到眼、跟練舞步時還笑場了幾次，我還自己加了一堆白癡的動作。而且因為是帶動唱的方式，跳到後來我們甚至都開始喘了。哈哈」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )

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