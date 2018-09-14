粉絲挺憲暖壽秒殺458組 吳宗憲、王令麟切蛋糕慶生又慶功

2018年09月14日 21:19 工商 張佩芬

吳宗憲（左二）妙語如珠，逗樂大家。圖：業者提供

昨(13)日東森購物台CH47台晚間22:40開賣熱銷了三萬組的國民按摩神器「肩樂」，代言人天王吳宗憲是本月壽星，親自到現場推薦，秒殺458組，而今日吳宗憲進東森購物開會，東森集團總裁王令麟特別準備憲哥最喜歡的紅葉蛋糕，替憲哥慶生兼慶功，足以證明兩人鐵打的好交情。

昨日現場開直播，同時超過8228位網友按讚、10萬名網友觀看，憲哥提到今年會發兩張專輯，其中一張會是閩南語專輯，並且會邀請兒子鹿希派跨刀寫歌，節目一開場憲哥就妙語如珠，逗得購物專家和來賓購物天王嚴總都笑到腰疼，喊著該要拿肩樂按摩笑到酸的腰肢，將錄影現場氣氛炒到最高點，綜藝天王魅力果然不言而喻。

憲哥在節目中更提到他一天只睡三小時，因此好用的按摩器對他來說相當重要，並且邊說邊示範如何用肩樂推拿按摩淋巴，忽然冒出一句「拎北揪送」，主持人和嚴總原本都以為憲哥是按得極舒爽，才豪邁吐真言，沒想到他接著說: 「淋巴(拎北)揪送身體就會好」，頓時讓在場電視機前的觀眾也跟著笑翻，憲哥現場也向觀眾粉絲提前許下生日願望，希望今年肩樂可以賣破十萬台。現場推出超優惠東森價$2880，還可分期30期0利率，等於一個月只要96元、一天只要3塊錢就可以把國民按摩神器輕鬆帶回家。

昨天有綜藝天王憲哥與購物天王嚴總雙料天王加持，肩樂開賣業績響叮噹，立刻秒殺458組，突破百萬元業績，憲哥在開錄前透過直播預告，提到自己生日快到了，許多網友紛紛在直播影片下方留言「926生日快樂」，更有粉絲表示替憲哥賀壽而下單。連憲哥的好友購物天王嚴總都生怕肩樂被憲粉暖壽搶購一空，立刻搞笑喊話：「單下留人搶十台」。

東森購物表示，按摩器材據估計每年上看50億商機，且逐年成長10-20%，台灣上班族工時長、壓力大，能夠幫助舒緩肌肉痠痛的小型局部按摩器銷售量近年銷售量持續攀升，價格以3千元以內最熱銷，去年按摩器用品整體銷售量也較前年整體成長約6成。

(工商 )