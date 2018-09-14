北京新機場定名「大興國際機場」　2019年開始營運

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旺報
孫曜樟

大陸北京目前正在趕工興建的機場十四日正式定名，確定全名為「北京大興國際機場」，機場及其配套工程將于明年6月30日竣工驗收，9月30日前投入營運。

北京新機場自2014年11月確定興建後，主體工程和平行工程建設即按照預定工期推進，截至目前，機場飛行區土方工程已完成93%、道面工程完成62%，飛行區工程計畫明年5月全部完成；航站大廈現已全面進入細部裝修、機電安裝、空橋等作業階段，航站大廈細部裝修工作將於2019年4月完成。

空管終端管制中心也已全面進入細部裝修、機電安裝階段；中國航油儲油罐主體工程則已完工，並完成試水試壓；航空公司員工宿舍、空勤配餐中心及配套業務用房等設施已完成主體結構封頂或即將完成封頂；場內市政交通配套工程加快推進，進出場高架橋結構、場內綜合管廊結構已全線貫通。

為了科學統籌平衡建設、驗收、移交、營運準備等各項工作，大陸民航局還編制了北京大興國際機場建設及營運籌備總進度綜合管控計畫，載明北京大興國際機場建設和營運籌備工作的路線圖、時間表、任務書、責任單，實現北京大興國際機場專案全主體、全流程、全要素的綜合管控。

大陸民航局接著將在督促各單位認真落實總進度綜合管控計畫的基礎上，做好新機場建設及營運籌備工作，確保新機場如期在9月30日前開始營運。

(旺報 )

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