高雄》聽到3個蔥油餅45元 馬英九驚喊一句

2018年09月14日 21:37 中時電子報 黃麗蓉

馬英九下午到高雄梓官區蚵仔寮附近的養殖魚塭了解養殖水產業現況。（取自中評社）

為替9位黨籍市議員參選人造勢，前總統馬英九今天再度來到高雄，愛吃蔥油餅的馬在梓官區廟前廣場看到蔥油餅，便自掏腰包拿出兩張百元鈔要付帳，攤商說3個蔥油餅只要45元，馬英九遞了100元，驚呼了一句「怎麼這麼便宜！」還說「不用找了」。

馬英九也愛陸軍聯誼廳賣的蔥油餅，陸軍聯誼廳位在台北市南昌路，是北市府指定古蹟，也是孫立人昔日官邸，1998年改為餐廳。去年起改為民營後，變身文創基地，仍繼續賣蔥油餅。馬英九喜歡這兒的蔥油餅早在2010年，他出席前立法院長王金平作東的宴會，身為壽星的馬英九指名要吃陸軍聯誼廳的蔥油餅，但會做這道蔥油餅的師傅早走了，為了馬，陸軍聯誼廳的廚師趕緊連夜學，沒想到做出的蔥油餅，讓大家都很滿意。

馬英九今天下午也親自了解梓官區海線養殖漁業現況，市議員參選人宋立彬盼馬救救高雄沿海養殖漁業，指梓官、彌陀、永安約有7成人口從事養殖，但現在沒有大陸市場，希望馬能夠搭建兩岸橋梁協助漁民。馬英九表情凝重表示，這裡就是以前的原高雄縣，過去這兒的養殖漁業有很好的發展，但現在卻變這樣，我們再想辦法繼續努力。

馬英九還前往蚵仔寮附近的養殖魚塭了解養殖水產業現況。據中評網報導，陪同的國民黨立委黃昭順說，現在兩岸關係讓高雄永安地區石斑養殖幾乎「掛點」，只剩下虱目魚養殖，至於虱目魚要怎樣永續往前走，就有賴國民黨重新執政。

(中時電子報)