中秋節烤肉讓自殺率提高？ 衛福部提這解方被罵翻

2018年09月14日 21:49 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

全國自殺防治中心公布最新統計，燒炭自殺死因排第二，專家就提醒，木炭廉價易得，若自殺未遂也會造成嚴重傷害，而近日也將迎來中秋節，中秋烤肉更是不可避免的活動，屆時家家戶戶烤肉下的木炭恐成為自殺選擇之一，對此衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中就是讓民眾改掉燒碳烤肉的習慣，此番話讓網友紛紛砲轟。

根據風傳媒報導，歷年來自殺死因最高的為上吊有1263人，其次則是為氣體及蒸氣自殺方式，主要為燒炭，光是在2017年就有956人殞命，此外，從「高處跳下自殺及自傷」的死因占率雖非前3高，但維持在1至2成占率，近年更有逐步上升的趨勢，致命工具容易取得與自殺率有明顯相關。

對此，諶立中就指出，近3年自殺率微幅上升與天災人禍多、社會壓力增加有關，特別為經濟壓力，讓社會基層感受最為深刻，男性更是容易受到經濟、工作影響而想不開，過去許多人都會選用劇毒農藥巴拉刈自殺，但從明天開始巴拉刈將全面禁用，理論上一年可降低200人死亡發生，減少致命工具的可近性是自殺防治關鍵，但推動禁用卻受到很多反彈。

而排行第二的燒炭自殺該怎麼預防，諶立中就表示最好的方法就是「民眾改掉燒炭烤肉的習慣」。木炭便宜、容易取得，有自殺意念的人很容易買到，除了在購買取得面加強管制，重要是民眾能意識到燒炭烤肉不僅對健康有害，也可能增加自殺風險。

不過對此就有網友砲轟，「那改變酒駕的是不是應該把賣酒的公賣局關了……江西話呀！(意指：幹話)」、「改掉建高樓的習慣，就可以預防跳樓自殺！」、「那台灣四面環海，這位官員要不要先把海水喝完，避免跳海自殺！？」、「沒有腦就不會得腦瘤了，真誠分享！」。

(中時電子報)