好萊塢淫魔性騷影片曝光 摸完腿後…硬上她！

2018年09月14日 22:17 中時電子報 吳玫穎

哈維溫斯坦醜事纏身。(達志影像)

好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)獸行全曝光，被揭發長年利用權勢性侵多位女星與工作人員，受害者多達70多人。近日英國《天空新聞台》（Sky News）更曝光一段哈維溫斯坦2011年9月在開會時伸鹹豬手，性騷年輕女子湯普森（Melissa Thompson）的影片，更可惡的是，湯普斯開完會不久，就慘遭哈維溫斯坦硬上得逞。

正在控告哈維溫斯坦性侵的湯普森，聲稱當時前往哈維溫斯坦位於紐約的辦公室，推銷影音產品。她原以為會見到公司的行銷人員，想不到哈維溫斯坦卻親自面談，還交代工作人員別來打擾，接著就將門鎖上，兩人單獨開會。

從影片中清晰可見，哈維溫斯坦的確伸出鹹豬手，在湯普森手臂、肩膀游移，而湯普森更爆料，在鏡頭看不到的地方，哈維溫斯坦甚至大膽撫摸她的大腿，一路從裙下往上摸，並帶有性暗示地問她：「讓我嘗點甜頭…想要更多嗎？」

湯普森強調自己沒有強烈反抗拒絕哈維溫斯坦的鹹豬手，是因為不想搞砸生意，更稱在這場會議數小時後，她就被哈維溫斯坦以吃飯為由，約到飯店，最後被硬上得逞。不過哈維溫斯坦的律師則表示，不少記者看完影片後，都認為雙方互動並沒有強迫的樣子，看起來像在調情。

(中時電子報)