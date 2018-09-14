中秋烤肉去 愛買肉品、海鮮69折起

愛買中秋肉品最低69折，懶人燒烤20款免備料。（愛買提供）

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愛買中秋限定－熔岩小龍蝦800g，25日前原價690元、特價588元。（愛買提供）
愛買中秋限定－日本和牛A5紐約克禮盒，25日前原價2500元、特價1888元。（愛買提供）
愛買新品－箔燒系列韓式豬五花肉片，25日前每盒200g、89元。（愛買提供）
愛買妙管家低炭收納式烤肉爐，25日前原價1699元、特價1399元。（愛買提供）
愛買康寧CORELLE陽光橙園微波三件組，市價1020元，集10枚印花換購價299元。（愛買提供）

中秋節烤肉，愛買觀察到頂級肉品、海鮮每年穩定成長2成，推出日本A5和牛、小龍蝦、生蠔等高價品項，12日至25日超過50款肉品和海鮮最低69折；去年懶人燒烤「箔燒系列」日銷千盒、業績翻倍，今年包括韓式豬五花肉片、黑胡椒奶油沙朗牛肉片等5款新品，共20款最低59元起，看好整檔業績可較去年增1至2成。

同時，也發現中秋期間牛肉銷量翻倍、往年賣出高達50公噸，美國冷藏無骨牛小排是熱銷冠軍，店內現切的美國USDA Choice特選級無骨牛小排也是主力商品，今年還首度引進日本和牛A5紐約克禮盒，市價2500元、特價1888元，滿2盒再加贈價值600元的玫瑰鹽板。

買回家就能直接烤的「串燒系列」新推出5~8串入組合，像是國產豬五花蔥卷、國產豬梅花蔥卷、國產三節翅串、五花金菇串等，每串11元起。此外根據統計，不少人因應環保意識抬頭，購買環保椰子炭、環保竹炭的比例增加4成，讓環保炭佔整體燒烤炭銷量1/3，可重複使用的烤肉爐單月賣出6000組。

另，瞄準中秋團圓商機，全新推出材質無毒害、不殘留細菌、不釋放重金屬的安心康寧餐具換購活動，明年1月8日前快樂購卡友於愛買全館單筆滿300元送1枚印花，集滿10枚印花可用市價3折起換購康寧餐具組等7項好禮，預計可帶來3成來客數。10枚加299元可換購康寧CORELLE陽光橙園微波三件組、15枚加409元可換購市價1180元的康寧Snapware保鮮盒幸福兩件組＋叉匙組、20枚加999元可換購市價3380元的康寧純白方型康寧鍋3L，皆數量有限，售完為止。

(中時 )

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