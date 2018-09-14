Kangarilla Road酒莊來台客座！「美酒」與「佳餚」交織出華麗圓舞曲

2018年09月14日 22:44 中時 徐力剛

造型餐點「松露蒸蛋佐魚子醬」吸睛度百分百。（徐力剛攝）

「嫩煎宜蘭鴨胸佐有機橙花蜜」鴨肉軟嫩不柴，充分保留肉汁。（徐力剛攝）

「爐烤羔羊佐青豆泥」玫瑰色肉質，考驗主廚控火功力。（徐力剛攝）

甜點「手工提拉米蘇」為餐期畫上完美句點。（徐力剛攝）

粉紅酒「2011 Kangarilla Road Rose」酸值明亮清新，適合搭配海鮮品嘗。（圖片提供／ W9 International）

白酒「2014 Kangarilla Road Chardonnay」花果香豐富，帶有淡淡奶油感。（圖片提供／ W9 International）

陳年酒款「2010 Kangarilla Road Devil's Whiskers Shiraz」，深受饕客喜愛。（圖片提供／ W9 International）

古人云：「對酒當歌，人生幾何」，主廚發揮巧思創作美味佳餚，與美酒相呼應，具有畫龍點睛之效。以法餐起家的餐廳「常寓」端出拿手絕活，搭配Kangarilla Road酒莊特級葡萄酒，譜出一段味蕾與藝術的優雅華爾滋。

Kangarilla Road 酒莊坐落南澳麥克拉倫谷南方，受到地中海型氣候影響，日照長、光線充足，再加上葡萄園坡度適中利於排水，成為孕育葡萄優良產區，酒莊堅持使用有機釀造酒款，以葡萄品質為優先考量，釀造出結構平衡且風味優雅順口的葡萄酒。Kangarilla Road 酒莊成立於1997年，由現任莊主夫婦 Kevin OBrien 與 Helen OBrien 一手打造，更曾獲得葡萄酒大師 James Halliday 評選為5星酒莊，此次由「W9 International 紅久國際」獨家代理，帶給饕客舌尖上的感動。

開胃菜「油漬挪威鮭魚」口感清爽不油膩，軟嫩魚肉入口即化，酥炸魚皮撒上些許椒鹽提味，層次感豐富，品嘗時可輕啜一口「2011 Kangarilla Road Rose」，粉紅色酒體清澈動人，前味花果香氣馥郁，靜置後再品飲，可感受阿薩姆紅茶般清香，整體酸值明亮順口，十分適合搭配海鮮。

創意料理「松露蒸蛋佐魚子醬」保留雞蛋外殼，加入松露與魚子醬增添風味，軟嫩蛋體在口中化開，別有一番滋味，建議搭配「2014 Kangarilla Road Chardonnay」，此酒款30%釀造時間置於橡木桶發酵，其餘70%期間則在不鏽鋼桶中發酵，利用換桶方式創造出絕佳口感，酒體帶有強烈熱帶水果及黑加侖子風味，也可感受奶油般細膩氣息。

喜愛鴨肉料理饕客不可錯過「嫩煎宜蘭鴨胸佐有機橙花蜜」，主廚嚴選宜蘭櫻桃鴨為食材，完整保留鴨肉嫩度，再以文火煎製，鴨皮微焦口感令人驚艷;酒莊主人Kevin推薦搭配「2014 Kangarilla Road Zinfandel」享用，此酒款使用Hogsheads法國桶釀造，時間達18個月，充滿豐富櫻桃與香料風味，如同絲綢般滑順單寧，適合所有人品飲。

推薦菜色「爐烤羔羊佐青豆泥」選用小羔羊入饌，搭配細緻青豆泥品嘗，玫瑰色羊肉與綠色青豆在白瓷盤中，宛如欣賞精美油畫般，視、味覺雙重滿足。酒款「2011 Kangarilla Road Cabernet Sauvignon」選用Cabernat Sauvignon，搭配法國新桶與美國陳年桶釀造，酒體展現活潑的草本調性，帶有薄荷涼爽風味。

甜點「手工提拉米蘇」綿密蛋糕體佐以滑順奶油，可搭配「2010 Kangarilla Road Devils Whiskers Shiraz」，使用McLaren谷生產葡萄Shiraz釀製，深色酒體風味濃厚，帶有熱帶水果，八角等風味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )