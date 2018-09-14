秒抄不二家蛋黃酥 代購業者發動排隊大軍引爆潑漆洩憤

彰化市爆紅名店不二家蛋黃酥被秒抄了，今天被不名男子潑紅漆，民眾照牌不誤。（吳敏菁攝）

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彰化市爆紅名店不二家，14日被不名男子潑紅漆。（吳敏菁攝）
排隊人龍直到深夜才散去。（吳敏菁攝）

從距中秋還大半月，彰化市爆紅名店不二家的蛋黃酥就被秒抄了，排隊人龍還綿延幾公里，讓人直呼「台灣人啊！」14日傍晚6點多，突然有男子闖入店內潑紅漆，店家迅速將鐵門拉1下小時清理，排隊人潮不為所動、心志堅強繼續排隊等候，警方已經投入偵辦。

「天啊！太誇張了，不是到處都有蛋黃酥嗎？」近年來火紅的彰化市中正路不二家

，今年誇張到爆，凌晨3、4點就有人開始排隊了，許多市民都是受託代購，加入排隊的行列。

儘管有人直呼紅不是沒原因「好吃」，但不少人嗤之以鼻，形容再沒有比這一口月餅，更能徹底詮釋台灣一蜂窩的口味了。

沒想到今天晚上6點多，突然有男子在眾目睽睽下創入店內潑紅漆，警方調查，目睹民眾看到開車來，走進去後又迅速離開，下手後迅速離開，手法俐落，顯然有備而來

，店員身上都被潑到，店家迅速拉下鐵門，一下子群起嘩然，怎麼回事啊？但還是照排不誤。

警方表示，不排除是排隊等候，引發的怨仇，已經掌握特定的車牌，初步懷疑是外縣市的車輛，仍在偵辦中。

「不二家」出貨來趕不及搶購，一人只能限定買3盒，據了解料每盒600元，代購行情已經喊到900元到1000元了，許多市民都受託幫忙買蛋黃酥，面對今年洶湧亂象，也只能說「拍謝啦！實在沒法度」。

但越是吃不到，越是想吃，竟秒抄成了轟動全台，一窩蜂代購人潮，警察還得出動交管，造成彰化市新興街頭景觀，代購業者眼見有利可圖，發動工讀生當排隊大兵，市民也只能望餅興嘆，原本親切的月餅，被人龍阻隔成遙遠距離，還得頻頻向受託代購親友解釋。

(中時 )

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