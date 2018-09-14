核安演習實兵演練 幼兒園也入列

2018年09月14日 22:42 中時 廖德修

核安演習演練核一廠發生事故時的緊急搶救流程。（圖／原能會提供）

核安演習演練發生感染時的醫療救護作業。（圖／原能會提供）

107年核安第24號演習實兵演練，於14日至15日假核能一廠及鄰近地區舉行。今天演練項目為核能一廠機組搶救演練、輻傷醫療演練及緊急應變計畫區內，所有中小學辦理核安防護教育，以及預防性疏散示範演練。

核能一廠機組搶救，於演練前先由評核委員於演習現場抽籤決定演練情境。假設豪大雨、土石崩塌及地震等災害造成電廠喪失廠外電源，廠內外道路中斷等極端嚴峻狀況下進行機組搶修作業，並緊急請求內政部空勤總隊利用直升機運送重要救援設備。

時至傍晚異地支援電源車抵達核能一廠及時提供緊要電源，反應爐與用過燃料池重新獲得冷卻水挹注，成功阻止事故進一步惡化。演練過程中另發布臨時無預警狀況，檢驗電廠人員應變能力。過程中規劃4名員工受傷並有輻射污染，經廠內初步處置後，分別轉送至台北榮民總醫院及淡水馬偕醫院進行後續輻射醫療作業。

同日上午，於核能一廠緊急應變計畫區所有中小學辦理核安防護教育，並由乾華國小、石門國中、石門國小及其附設幼兒園等三所學校，執行預防性疏散至新北市八里區接待學校的演練。

原能會副主委邱賜聰於視導演練後，再次重申核安演習的目的就是要檢視平時整備及訓練成效，看到學校師生紮實的防護行動演練，表示校園防災成果已明顯提升。

另外，原能會亦於9月8日（周六）執行核能一廠緊急應變組織無預警動員應變測試，電廠人員均能完成任務，原能會亦給予正面肯定並慰勉相關參演人員的辛勞。未來中央仍將持續與地方協調合作，共同強化核子事故緊急應變整備作業，給予民眾安全的保障。

原能會提醒外界，15日上午10時30分將在核能一廠緊急應變計畫區內發放核子事故警報、手機簡訊及電話通知，同時在新北市執行災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）發送，聽到警報或透過手機簡訊、室內電話、電視媒體等，得知演習訊息的民眾請勿驚慌。

(中時 )