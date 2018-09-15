特稿》應對居住證進退失據 立院修法僅虛晃一招

2018年09月15日 00:05 中時電子報 盧伯華

大陸國台辦推出台胞居住證後，引發台灣輿論的關注，隨著申領的台胞快速增加，讓先前撂下狠話的陸委會與立委王定宇等人更形尷尬。現在立法院開議日期迫近，立委提案修法即將排上議程，但這種「逢中必反」的心態要落實到講究法理面與執行面的法條上，在民主法治體制下必然困難重重。若勉強倚賴多數強行通過，未來勢必面對憲法官司的考驗，否則最多只能在法條上加上兩句空泛的「加強監管」聊以自我解嘲，在蔡政府兩岸政策多添一項政治笑柄罷了。

修改《兩岸人民關係條例》加入禁止申領大陸居住證的文字，明眼人都知道這只能當「相罵本」，王定宇委員推動聯署提案修法，最多也只是彌補一下兩岸政策失敗的挫折感，根本不具可行性。眾所周知，全世界絕大多數國家都會為在本國工作的外國人訂定合法工作居留的相關規定並發給相應證明。在台灣工作或居留的外國人，在獲聘連續工作一定時間或是滿足其他長期居留條件之後，便可向台灣申請長期居住證（其英文簡稱為PRC , Permanent Resident Certificate，與中華人民共和國的英文縮寫PRC相同），台灣人在外國工作或長期居留，也同樣要依當地法律，申辦類似的證件。這種證件與身份證件「護照」性質不同，許多時候要並行使用。如果擁有其他國家的居住證不違法，而唯獨持有大陸居住證違法，這在法理上恐怕很難繞得出來，畢竟大陸與台灣目前在法律上並非處於交戰狀態，雙方投資、旅遊、交流、往來頻繁，僅僅因生活與工作需要取得長期居留證件，無法證明有違反國家安全的嫌疑。

台灣很多人擁有美國的綠卡或其他國家的居留證與工作證，除特定身份的民眾，法律上未規定擁有此類證件要進行報備或登記。在實際執行上，除非獲得發證所在地的政府願意證明其證件為真，否則台灣的政府無法查核某人是否擁有某國的居留證。準此觀之，台灣若立法要求申領大陸居住證的民眾向陸委會「報備」，並設定罰則，至少要獲得大陸官方的書面證實，這種規定執行的成效如何，不問可知。

至於所「加強監管」以維護國家安全等等說辭，更是二、三流嘴炮。在屬於國安問題的情報或安全工作上，真正監管都是暗地進行，會在大街上叫嚷著要加強監管的，都是以語言恫嚇民眾來填補執政怠惰的空虛。台灣的執政者該做的（服務民眾、協助台胞）不做，不該做的（叫嚷著要加強國安監管）拼命做，其政策虛實早已被看破手腳。

俗話說：「態度決定高度」，從申領台胞證的人數快速增加的現狀看，台灣執政黨在兩岸爭取民心的戰場上已然又是一場敗仗。如果真像執政黨所言全心為台灣民眾福祉著想，在大陸宣布居住證相關措施時，就應該以更前瞻性的態度與眼光來要求大陸，就規定中未盡妥善的事宜補強或是修改，以利台灣民眾能更好地在大陸求學、就業或經商。就算這些要求大陸不見得願意予以正面回應，但至少得表明執政黨真心愛台灣、為民眾著想的執政承諾，並以此做為重新推動兩岸事務交流的開端。當然，沒有這種態度，就出不了足夠的戰略高度，這正是蔡政府兩岸政策必然崩壞而無法挽救的關鍵所在。

(中時電子報)