2018珠海航展記者會 沙烏地之鷹特技小組將首次參展

2018年09月14日 23:28 中時電子報 喻華德

9月13日，中國航展執委會在北京召開新聞發佈會，宣佈第十二屆中國國際航空航太博覽會（以下簡稱中國航展）將於今年11月6~11日在珠海舉行。航空工業將攜「兩型四代」、「20系列」、「國產大飛機家族」等145項產品參展，全面展示改革開放40年來，在踐行國家軍民通用戰略和「一帶一路」倡議等方面取得的成就。

中國航空工業集團發布新聞，表示將以「新時代、新作為、鑄建航空強國」為主題參加本屆航展，聚焦展示航空工業最新發展成就，其中「兩型四代」、「20系列」、「國產大飛機家族」將震撼登場；大型滅火/水上救援水陸兩用飛機AG600、「新舟」700、AC系列直升機、FTC-2000G等眾多機型也將全數亮相。

航空工業本次參展展品共計145項，其中45項首次亮相，占比超過30%。

除了集中展現推進軍民融合，本屆航展，航空工業加快技術創新等方面的新成果，還將集中展現中國航空工業在積極回應國家「一帶一路」倡議、架設「空中絲路」方面取得的突出成果。在館內專門設立「走向世界」展區，「一帶一路上的航空工業」將作為其中一個綜合展項，以寬幅的世界地圖為背景，直觀展示航空工業海外業務沿一帶一路星羅棋佈。而主題為「空中絲路」的展項，則展示近年出口飛機中的「明星」機型和具有代表性的國際合作專案成果。

據悉，本屆航展的主辦單位數量從上屆的7家擴展到本屆的13家，分別是廣東省人民政府、中國國際貿易促進委員會、中國人民解放軍空軍、中國民用航空局、航空工業、中國商飛、航太科技、航太科工、兵器工業、兵器裝備、中國電科、中國電子、中國航發。43個國家和地區確定參展，國內外參展商770家，展覽規模再創歷史新高。室內展覽面積超過10萬平方公尺，增設了10號館；室外展覽面積近40萬平方公尺，地面裝備動態演示區面積由上屆的7萬平方公尺擴大至近11萬平方公尺；參展的國內外各型飛機超100架。

在飛行表演方面，除解放軍「八一」特技小組外，沙烏地阿拉伯皇家空軍「沙烏地之鷹」特技小組也將以9架Hawk MK 65A式教練機首次參展，為廣大觀眾呈獻精彩絕倫的飛行表演。ARJ21先進區間客機、波音787廣體客機等國內外明星機型也將進行性能示範飛行。

據瞭解，本屆航展預計將吸引來自60多個國家的近200個軍政貿易代表團和超過13萬專業人士參觀。航展期間，預計將舉辦專業主題活動150場左右。

(中時電子報)