義剪古董車開進義竹 鄉親笑開懷

重金300萬元改造的古董義剪車開進義竹鄉，為長輩義剪。（張亦惠攝）

友善列印
中時
活動發起人翁嘉佑(右)與其母親義竹鄉岸腳村長翁黃幸栢（左）。（張亦惠攝）

由知名快剪專門店CQ2十分有型發起的骨董車寶島義剪，14日開進義竹鄉岸腳社區發展協會愛心，現場許多長輩領取號碼牌排隊，對剛剪好的髮型直呼滿意。特別的是，活動發起人之一、快剪店協理翁嘉佑是義竹人，首次帶著公司設計師返鄉與母親岸腳村長翁黃幸栢一起做公益，受邀前來的民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁也大力讚賞，企業賺錢回饋社會，十分有心。

快剪專門店為改善義剪場所舒適度，特別找到這台60年代的美國古董車，砸重金300多萬元進行改造，冷氣、座椅一應俱全，一次可容納2人剪髮。

CQ2是台灣首創且為全國最大的百元剪髮店，至今已經營11年，翁嘉佑表示，「取之社會用之社會」，希望可以完成環島300多個鄉鎮做愛心義剪，目前已經跑過新竹、基隆、雲林、屏東等地，下個月將跨海前進澎湖縣。

翁章梁說，很高興企業賺到錢後懂得回饋社會，砸下重金改造骨董車，相對於過去在樹下、庭院或是沒有冷氣的情況下，車內環境特別好，美髮師在習慣的工作環境，剪髮過程較順手，長輩剪得有型也開心。

翁嘉佑指出，義剪除了自家團隊，也希望謀合其他想做愛心的設計師一起為弱勢義剪，他們願意提供骨董車場所，歡迎有興趣加入義剪行列的朋友，與他們聯繫。

(中時 )

結合物聯網 左鎮國中獨創智能… 頂好中秋節採買 LINE Pay點數5％…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。