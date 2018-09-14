義剪古董車開進義竹 鄉親笑開懷

2018年09月14日 23:16 中時 張亦惠

活動發起人翁嘉佑(右)與其母親義竹鄉岸腳村長翁黃幸栢（左）。（張亦惠攝）

由知名快剪專門店CQ2十分有型發起的骨董車寶島義剪，14日開進義竹鄉岸腳社區發展協會愛心，現場許多長輩領取號碼牌排隊，對剛剪好的髮型直呼滿意。特別的是，活動發起人之一、快剪店協理翁嘉佑是義竹人，首次帶著公司設計師返鄉與母親岸腳村長翁黃幸栢一起做公益，受邀前來的民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁也大力讚賞，企業賺錢回饋社會，十分有心。

快剪專門店為改善義剪場所舒適度，特別找到這台60年代的美國古董車，砸重金300多萬元進行改造，冷氣、座椅一應俱全，一次可容納2人剪髮。

CQ2是台灣首創且為全國最大的百元剪髮店，至今已經營11年，翁嘉佑表示，「取之社會用之社會」，希望可以完成環島300多個鄉鎮做愛心義剪，目前已經跑過新竹、基隆、雲林、屏東等地，下個月將跨海前進澎湖縣。

翁章梁說，很高興企業賺到錢後懂得回饋社會，砸下重金改造骨董車，相對於過去在樹下、庭院或是沒有冷氣的情況下，車內環境特別好，美髮師在習慣的工作環境，剪髮過程較順手，長輩剪得有型也開心。

翁嘉佑指出，義剪除了自家團隊，也希望謀合其他想做愛心的設計師一起為弱勢義剪，他們願意提供骨董車場所，歡迎有興趣加入義剪行列的朋友，與他們聯繫。

(中時 )