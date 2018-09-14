頂好中秋節採買 LINE Pay點數5％ 回饋

2018年09月14日 23:09 中時 郭家崴

頂好今年推出的月餅禮盒超過30款。（頂好提供）

頂好引進BIALETTI多功能玻璃水壺、玻璃點心碗以及多款玻璃杯，10月17日前可集點兌換。（頂好提供）

頂好超市中秋預購有30餘款月餅禮盒，以廣式口味最為暢銷，香港美心月餅引進獨家的「四色彩月月餅」，和全新口味的「六皇明月月餅」，也有犁記「雙面煎台式月餅」、世唯「酥皮月餅」、龐德「冰餅」及紅豆食府「蘇式月餅」等名店月餅，預購期間不限金額可享早鳥優惠任選2盒享95折，任選10盒享9折，任選20盒以上享85折。

鎖定烤肉備料快狠準，預購食材主推高CP值烤肉組及頂級生鮮，「豪華賞月烤肉組」1199元，包含澳洲的霜降牛排、杏鮑菇海鮮卷等10款食材，附有七里香燒肉醬；「高級海鮮級燒烤食材組」888元，有日本甘甜生干貝、智利帝王蟹腳等。為讓烤肉更有滋味，也推出澳洲、智利、法國、德國等12種紅白葡萄酒，巧搭肉類和海鮮等。（飲酒請勿過量）

看準中秋採購商機，有Line Pay限時優惠活動，綁定任一發卡銀行卡片，筆筆消費享LINE Points 5%點數回饋，每個LINE Pay帳號每日最高可得50點；單筆消費不含LINE Points點數折抵滿688元，再送30點，每LINE Pay帳號每日限得一次。

此外，即日起至10月17日，有義大利百年品牌BIALETTI經典摩卡壺及5款玻璃製品集點活動，包含多功能玻璃水壺、玻璃點心碗及多款玻璃杯等，30點起可免費換或8點起可加價購；期間單筆消費滿150元送1點，周六、日消費450元以上更可享點數雙倍送。

(中時 )