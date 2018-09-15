台南》代夫出征 陳碧玉獲女義警相挺

2018年09月15日 07:58 中時 李其樺

台南市第五選區市議員參選人陳碧玉擔任女義警分隊小隊長7年以來從未鬆懈服務，這次參選也獲得不少女義警表態相挺。（李其樺攝）

台南市第五選區（新化、新市、左鎮、安定、善化）市議員參選人陳碧玉本屆代夫出征，多年來擔任女義警小隊長的她，平日社團關係良好，這次參選也獲得不少女義警表態支持。陳碧玉表示，將秉持義警服務精神，一步一腳印走遍每個選區爭取選民支持。

陳碧玉表示，7年前善化分局新市女義警分隊成立，也是當時台南市首支女義警隊，她有幸擔任女義警隊小隊長，平日協助警方疏導交通、執行護童專案憨加強犯罪宣導等工作。

陳碧玉表示，即使身兼市議員丈夫林慶鎮的服務處特助等多項工作，對於女義警勤務從未鬆懈過，一直到今年8月選前登記前才暫停義警勤務。不少基層義警成員有感於陳碧玉平日熱心支持，對於她這次參選市議員，紛紛表態相挺。

據悉第五選區合併後，林慶鎮和陳碧玉原有的永康區被畫歸為第7選區，雖然失去一個重要票倉，不過陳碧玉多年來深耕新市，包括義警、學校社團事務皆不遺餘力參與，可望藉組織戰進一步鞏固票源，努力衝刺善化、安定、新化和山上的選票。

陳碧玉表示，目前第五選區10人搶5席，競爭格外激烈，她會秉持義警為民服務精神，選前勤走各個選區拜票，盡最大努力接棒丈夫留下的席次，繼續努力為選民服務。

(中時 )