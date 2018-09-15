《全球星期人物》金正恩心頭一根刺 最美「脫北者」朴延美

2018年09月15日 08:11 中時電子報 李靖棠

打從韓戰（Korean War）打響、以38度線各自為政後，無法正常交流往來的兩韓，開始出現了「脫離者」。隨著南韓的經濟實力愈來愈強，由北向南脫離的趨勢也更加明顯，成為了眾人所知的「脫北者」。這些費盡千辛萬苦抵達南韓的「新住民」，不僅得承受離鄉背井之苦，如何融入南韓和客服歧視眼光，都成為他們重獲自由後的另一大挑戰。其中，被譽為最美脫北者的朴延美（Park Yeonmi），她背後又有著怎樣艱苦的故事，將透過這篇專題一一解答。

In Order To Live, Escaping North Korea in Search of Freedom - Yeonmi Park

年僅24歲的朴延美身材嬌小，在外人眼中、她是一名聲音輕柔的年輕女孩，但每當在演講中提及金正恩（Kim Jong-un）或北韓時，其言論的強硬和力量，猶如一根尖刺般深深扎入對方心中。從她的回憶錄中寫道，來自邊境城市惠山的她，從小曾目睹鄰居、因觀看走私的外國電影遭處決，對她產生相當大的衝擊。而13歲時、與母親在人蛇集團協助下、一同越過鴨綠江邊境逃離北韓。

「脫北者」朴延美赴澳洲演講。（圖/澳洲新南威爾斯大學）

她曾表示，在中國大陸期間，曾經歷被人販子反覆地性侵，更看著母親被賣掉後、被迫嫁給一名農民的慘劇。她徒步越過沙漠前往蒙古尋求庇護，於烏蘭巴托取得南韓允許、2009年4月1日與母親飛往韓國，成為「脫北者」之一。重獲自由的母女，在南韓從零開始、朴延美進入東國大學（Dongguk University）完成學業，母親則在小商店擔任店員謀生。抵達韓國5年後，南韓情報院通知她、其妹妹Eunmi Park也逃到泰國得到庇護，一家人終於團圓。

倍受外界關注的「脫北者」朴延美。（圖/Human Rights Foundation）

外型亮眼的她，於2014年移居美國紐約，進入哥倫比亞大學（Columbia University）就讀經濟學。同年受邀赴愛爾蘭、在第五屆世界青年領袖峰會上發表演講，講述北韓遭遇和脫北經歷的朴延美，開始受到國際媒體和大眾的高度關注。先後替《華盛頓郵報》寫專文、接受英國《衛報》專訪，並將自己的經歷集結出版成書，成為國際知名的北韓人權活動者之一。

"North Korean defector (@YeonmiParkNK): Kim Jong Un is a terrorist"

He is not the leader of N.Korea. He's not democratically elected by us. He is not representing who we are. He got his throne through his father. And he's a terrorist. He's terrorizing us. https://t.co/5G7eG6XxkU pic.twitter.com/8G9wxbaGRy — Marina Ivanovsky (@marinaivanovsky) 2018年6月30日

去年在美國宣布結婚、目前已是育有一子的母親，長期旅居美國的朴延美，近期經常透過社群媒體如臉書、Instagram等對外聯繫，也不吝於分享自己的生活和好身材。去年4月份，本在臉書開心宣布要來台舉辦新書發表會的她，最後卻自行取消行程，讓不少粉絲感到相當錯愕。然而，面對美國總統川普（Donald Trump）頻頻與金正恩示好，她也多次透過投書和演說、期望美國政府不要輕易相信平壤當局，更不能信任當前統治者給出的「和平假象」。

(中時電子報)