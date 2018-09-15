沒食慾、身體倦怠、排泄物不成形？ 中醫師推薦「這種茶」

2018年09月15日 00:03 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

天氣一熱就沒胃口、中午忙到沒吃飯，晚餐卻又沒食慾……厭食並非沒來由，中醫觀點指出，原因大致可分為4種，天氣、飲食習慣都是影響關鍵。

從生理學角度來看，天氣熱、濕度高時，代謝速度變慢，自然不想進食。這時交感神經也會比較興奮，影響腸胃蠕動減緩，台北馬偕紀念醫院中醫部主治醫師李炎東說。

而中醫認為，脾胃是將食物中的營養轉化吸收的重要臟腑。天氣濕熱、不當飲食或是脾胃虛弱，都會造成消化不良、食慾不振的狀況，台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖子嫻指出。

李炎東提醒，若是長時間沒食慾，不想吃東西，人會容易疲倦，氣不足也不想說話，消耗精氣神。此外，也會影響胃酸分泌失調，長久下來容易有消化疾病，如消化性潰瘍。

根據不同類型，可以用不同的茶飲保健，顧好脾胃，胃口自然好：

1 感受暑濕型

夏季一直到中秋前，氣候屬於濕熱型，在暑邪和濕邪的夾攻下，會影響體內脾胃困阻，容易吃不下，也常常會有身體倦怠、大便不成形的情況。若是一遇到天氣悶熱就食慾缺缺，可能就屬此類型。李炎東建議，可以用開胃、去濕的藥材沖泡茶飲，提振食慾。

保健茶飲：陳皮紫蘇茶

材料：陳皮2克、紫蘇2克、藿香2克、水200cc

作法：將藥材以熱水燜泡30分鐘即可飲用，可回沖1次

功效：陳皮、紫蘇皆可開胃，藿香能燥濕，去除脾胃濕氣

2 感受寒邪型

喜愛喝冰飲、吃生菜沙拉與水果，會讓胃部血管收縮，影響消化功能與食慾，食物低於體溫也易傷害脾胃。廖子嫻說，飯前如果喝冷飲，飢餓感會減退，應避免；可以改喝點熱茶、熱湯暖胃，增加食慾。

保健茶飲：生薑肉桂茶

材料：生薑3片、紫蘇10克、肉桂粉少許、水500cc

作法：將藥材以熱水燜泡30分鐘即可飲用

功效：生薑、紫蘇、肉桂皆可醒脾開胃，也有暖胃效果

3 飲食所傷型

飲食過度油膩、辛辣，都會造成消化不良，食物容易積在胃部下不去。廖子嫻表示，這時候容易胃脹、噁心嘔吐，打嗝有食物味的狀況。

三餐不定時、定量也會影響腸胃功能。李炎東指出，許多人中午工作一忙忘了吃飯，晚上加倍補回來，這會讓胃過度伸縮，影響調節，更容易食慾不佳。

根本之道在於少油少鹽，三餐定食定量。李炎東說，身體喜歡跟體溫接近的食物，常溫、微溫都是不錯的選擇；再搭配調整脾胃的藥材沖泡服用，改善脾胃功能。

保健茶飲：山楂白朮茶

材料：山楂3克、白朮2克、茯苓3克、甘草2克、水200cc

作法：將藥材以熱水燜泡30分鐘即可飲用，可回沖1次

功效：山楂可以開胃，白朮、茯苓可調整脾胃，甘草帶甜味增加口感

4 脾胃虛弱型

有些人天生脾胃虛弱，只要稍微碰寒涼、刺激性食物就容易拉肚子、胃痛。因為吸收營養不佳，也容易耗氣，造成氣虛。李炎東說，這時他建議先用補氣藥材調理，再養護脾胃。

保健茶飲：生脈飲

材料：西洋參3克、麥門冬3克、五味子2克、水200cc

作法：將藥材以熱水燜泡30分鐘即可飲用，可回沖1次

功效：可以補氣、滋陰潤燥，讓身體恢復元氣

李炎東提醒，茶飲一天的飲用量不可超過500cc，若過多反而容易引起脹氣，腸胃不適；另外若有胃食道逆流、胃痛症狀，則先不飲用。

茶飲設計：台北馬偕紀念醫院中醫部主治醫師李炎東、台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖子嫻

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(中時電子報)