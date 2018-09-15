檢察官說法》假買屋真詐欺猖獗 詐騙手法都在這

2018年09月15日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /編輯、台灣司法人權進步協會 /編輯、台灣司法人權進步協會

近來「假買屋真詐欺」相關新聞不斷，受害人數已有多人，不少被害人賣屋不僅沒拿到屋款，房屋還被拿去抵押借貸，一輩子辛苦買下的不動產瞬間化為烏有。觀察整個假買屋真詐騙的流程，不難發現大都是以如下手法為之：

（一）多是選擇已經無銀行或金融機構貸款的售屋人為下手目標。

（二）假購屋買方會迅速支付一成至兩成訂金取得售屋人信任，也避免售屋人另售他人。

（三）跟售屋人說有習慣可配合的代書可幫忙處理過戶，再以合法代書誘使賣方簽下不平等買賣契約而不自知。

（四）以「方便」、「省手續費」等說法誘使售屋者不使用履約保證專戶，且由買方自行找的代書進行處理房屋過戶等事宜。

（五）買賣所簽的契約中，暗藏陷阱，在契約中加入『本買賣雙方同意由買方自行辦理相關轉移事宜並申報實價登錄』、『雙方依約繳清稅款後，買方即辦理移轉登記過戶，並應於稅單核下後15日內支付本期價款』，等於就是當賣方收到約一或兩成的定金後將所有權狀移轉登記所需相關資料等交由此不法人士勾結代書後，導致賣方所有不動產只要繳清稅款就可以立刻被完稅被轉至他人名下甚至被轉作借貸擔保設定抵押權，等售屋人發現時房屋往往已被移轉登記至他人名下並設定抵押權供作借貸擔保，買方即會人間蒸發或藉故找理由不支付價金。售屋人發現有異要求解約，卻反陷入被求償雙倍違約金的狀況中。

（本文台灣司法人權進步協會基隆地檢署檢察官劉彥君提供）

(中時電子報)