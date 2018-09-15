行政院長制定的「襲警罪」 正式上路再等一等

行政院長制定的「襲警罪」，正式上路再等一等。(示意圖／資料照）

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中時

行政院長賴清德今年4月指示要制定襲警罪，警方雖對制定專法保障員警值勤安全表示歡迎，但建議應放在既有的妨害公務罪章內，並擴及到所有的司法警察，已整理出各國襲警相關法制給法務部參考，但襲警罪要正式上路恐還要一段時日。

針對反年改團體在立院抗爭時，與員警、記者爆發衝突，賴清德在行政院會上指示，相關單位應研議制定襲警罪。外界雖批評國內已有妨害公務罪章並無必要，法律系教授也戲稱，為求公平，以後或許會出現襲擊行政院長及政務委員罪、襲擊立法委員罪、襲擊部長罪、襲擊校長罪、襲擊拆除大隊隊員罪、襲擊動物保護員罪等。

據了解，法務部原建議將襲警罪列在集會遊行法或警察職權行使法內，但警方認為，立院已二讀集遊法修正案，將名稱變更為集會遊行保障法，把現行的許可制改為自願報備制，且刪除所有罰則。此外，攻擊員警並非只出現在集遊陳抗場合中，所以不適合將襲警罪放在集遊法。

另警方指出，警察職權職權行使法是規範警察依法行使職權，屬於行政法，現行並無罰則，若加入襲警而以行政罰或行政刑罰都很突兀。

警方表示，在參考各國法制後，建議在妨害公務罪裡增加襲警刑責，並將對象擴及到所有司法警察，以維護公權力。因屬於法務部權責，法務部草擬修正條文後，須通過法規委員會，行政院才能提案送到立院審議，所以襲警罪要正式通過實施，仍需一段漫長時間。

(中時 )

檢察官說法》假買屋真詐欺猖獗 … 各國襲警罪則比一比 新加坡可判…

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