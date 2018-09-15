珠海航展首度亮相 俄媒：大陸為窮國製造的FCT-2000G戰機

2018年09月15日 00:18 中時電子報 喻華德

第十二屆中國國際航空航太博覽會將於11月6~11日在珠海舉行。FCT-2000G「神鷹」戰機原型機將參展。俄羅斯衛星通訊社訪問俄國軍事科學家瓦西里·卡申，解析這款俄國媒體稱為「窮國」製造的戰機。

據俄星社報導，瓦西里指出，這款新型戰機是教練-9(JL-9/出口型號FTC-2000）的改良型，以用於作戰。而教練-9由貴州飛機工業公司在舊式戰鬥機殲-7的改良型教練機基礎上研製。大陸已經量產由洪都航空工業集團製造的更完善的教練戰鬥機教練-10(JL-10/L-15)的戰鬥機改良型。

這款飛機由中國大陸在俄羅斯的幫助下在俄製雅克-130基礎上研製。它有比FTC-2000更完善的空氣動力性能、發動機（烏克蘭的AI-222-25）、操作系統和電子設備。因此中共空軍利用它們作為第四代和第五代戰機飛行員的「高級訓練」機型（編按：大陸的分法最高是第四代，此處俄媒的分法不是大陸官方分法）。

L-15也有配備後燃器的超音速改良型。因為飛機的發動機從烏克蘭進口，近來因美國施壓開始出現一些政治上的麻煩。但需要時，生產類似發動機的俄羅斯也可取代烏克蘭。L-15的戰鬥型已經有外銷客戶（尚比亞），客戶的評價很好。

之外，大陸出口巴基斯坦的FC-1型「梟龍」戰機，也部分是針對發展中國家的廉價多用途戰機市場。不過，此款戰機的價格已經大幅上漲，現已接近更重型、功率更大的戰機價格。不僅如此，FC-1型機仍依賴於俄製RD-93式發動機。FC-1本身是與巴基斯坦企業聯合生產，並最終完成組裝，因此巴方獲得的附加值比例也在增加。

FTC-2000G與其他大陸「廉價」飛機的重要區別在於，完全不需要進口元件，包括發動機和航空電子元件。該型機至今相當大程度上還保留出口型殲-7後期改良型的構造。相反地，L-15到現在仍依賴於烏克蘭的發動機，因此出口給那些引起美國不滿的國家時，可能會遇到麻煩。俄羅斯如果取代烏克蘭，也會影響對俄羅斯所佔市佔率較大的市場的出口

由此可見，FTC-2000G完全有可能擁有自己的市場。中國大陸很有可能向友好國家出口自己的飛機（主要可能為非洲），但當外銷的飛機元件依賴進口時，也會遇到一定困難。目前，蘇丹是FTC-2000基礎教練機改良型的首個買主。

對這些國家來說，FTC-2000G可作為輕型巡邏戰機和輕型轟炸機。米格-21及其大陸改良型之間保留的結構上的相似性，有可能降低這款飛機的操作使用和維修成本。

(中時電子報)