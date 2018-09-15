以核養綠公投小組 號招全民至中選會抗議政府公然破壞選舉公平

2018年09月15日 01:43 中時電子報 喻華德

科學社團核能流言終結者昨晚在臉書發文，號招全民今天上午9時30分起，至中選會在徐州路5號的門口聲援「以核養綠、絕食靜坐、公平選舉」活動。而在16日11時在中選會濟南路大門，將舉辦「以核養綠、深耕鄉里、公平選舉」大會。邀請全國民眾一起到中選會發出對國家違法破壞選舉公平的怒吼。

「以核養綠」公投小組指出，請大家告訴全國的民眾，有一個人叫做黃士修，他為了34萬份連署書的託付，願意犧牲自己絕食抗議，只為了關係下一代的「以核養綠」公投，為了一場乾淨公平的選舉。

「以核養綠」公投小組呼籲，16日請參與者攜帶氣笛，將於11時30分鳴笛30秒，響起「民主號角」，追求一場乾淨選舉，沒有非法政治力介入的選舉。

此外，16日也將進行現場直播。讓無法親臨中選會現場的朋友，在各地遠端響應，並且一起鳴響民主號角。「以核養綠」公投小組也會與各地支持「以核養綠」公投的政治人物一起合作，借用他們的場地一起遠端直播，讓全國民眾一起響起民主號角。

今日的活動，先前全省大串聯的各站站長也將會再次站出來，宣傳「以核養綠、絕食靜坐、公平選舉」的訴求。而欲親赴中選會現場的民眾，可準備便條紙寫上將想對黃士修說的話，將集合而成一面「公平選舉之牆」。「以核養綠」公投小組未來將會把這道牆進行全國性展示。

公投領銜人黃士修自13日下午一點半，開始於中選會門口絕食靜坐抗議，至本報發稿時間為止，絕食時時數已超過4.8個「林義雄單位」。「林義雄單位」是指林義雄在民國103年絕食反核的時間，一個「林義雄單位」為5小時，林義雄至今對唯一可解決我國30年反核爭議、讓真實民意對決的「以核養綠」公投遭中選會公然違法濫權拒收，仍然「拒絕出面、毫不表態」，與當年禁食的林義雄「聖人」形成強烈的對比。

(中時電子報)