蘇啟誠輕生 鄰居：14日清晨警車、救護車到場引騷動

2018年09月15日 07:05 中時 黃菁菁

日本大阪辦事處14日晚間大門深鎖，蘇啟誠位於大阪豐中市閒靜社區的住宅則除了大門和玄關的兩個小燈外，房間都是黑漆漆一片，車庫門外則還停著一輛小車，已看不到警方的封鎖線。但附近鄰居表示，14日一早引起很大的騷動，警察也不願說發生了什麼事情。

附近1位女鄰居表示，平常只知道這裡住個大使館人員，沒有什麼往來，好像2、3年就會換1個人。一早出門上班時都會看到公務車來接他，也常看他們夫妻倆人。

這位鄰居表示，14日早上大概7點半左右，黑車停在門口，應該是司機等不到人才發現不對。後來警察車、救護車都趕到了，社區鬧哄哄一片，大家異議紛紛，不知道發生什麼事，問了警察警察也不回答，沒想到竟然....。聽到不幸的消息後，連鄰居嘆息聲連連。

謝長廷下午便趕赴大阪慰問家屬及駐處同仁，但基於保護家屬隠私及感受，現在不太方便說明。警方也已自殺方向處理，故不對外透露詳情。NHK報導，警方在蘇啟誠家中找到一封留給家屬的遺書，內容似乎是指因處理燕子風災導致關西國際機場關閉，大阪辦事處的應對飽受批判讓他十分痛苦。

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(中時 )