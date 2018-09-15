強颱山竹登陸菲呂宋島 15縣市豪雨特報 西半部小心焚風

2018年09月15日 06:37 中時電子報 高德順

中央氣象局持續發布強颱山竹海上颱風警報，颱風今天最接近台灣。根據最新資料顯示，山竹中心已於今(15)日2時30分前後登陸菲律賓呂宋島，目前中心在呂宋島北部，過去3小時強度稍減弱，預測向西北西移動，對巴士海峽、東沙島海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽南部構成威脅。預計颱風強度未來有持續減弱，暴風範圍亦有稍縮小的趨勢。

氣象局對15縣市發豪雨特報(圖/中央氣象局)

由於颱風外圍環流對臺灣影響逐漸增強中，氣象局對15縣市發布豪雨特報，今花蓮山區、臺東山區有局部豪雨發生的機率，花蓮平地、臺東平地及宜蘭地區、高屏山區、恆春半島亦有局部大雨發生的機率。

颱風外圍環流沉降影響，今臺灣西半部地區易有局部焚風發生，今日中午前後苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣市、嘉義縣市、金門縣、雲林縣、臺南市、高雄市為黃色燈號，請注意。

氣象局也發布陸上強風特報，今臺中以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，大臺北地區亦有８級左右強陣風；下午起高雄、屏東沿海亦有９至１０級強陣風。沿海風浪大，請避免海前往海邊活動。

(中時電子報)