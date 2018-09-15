09／15 三大報頭條

2018年09月15日 07:25 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

燕子颱風重創日本關西地區，造成交通混亂，上千台灣旅客受困，駐日代表謝長廷、駐大阪辦事處人員被罵翻。駐大阪處長蘇啟誠昨天驚傳在住所上吊自殺，享壽61歲；據NHK等日媒報導，他留下遺書給家人，內容寫道：他不堪外界嚴苛批評，感到痛苦。

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，但其餘配合獻策的幕僚依舊留在位置上，引發質疑。國民黨、新黨昨分別到監察院舉發張天欽、促轉會主祕許君如、研究員蕭吉男、曾建元及副研究員張世岳等人違反行政中立，呼籲監委介入調查，提出彈劾糾舉。

東廠出巡惡行曝光！8月17日行政院促轉會由副研究員張世岳帶隊，前往國民黨智庫「國家政策研究基金會」，僅憑一張公文就意圖搜索，事前沒經過調閱資料、通知等程序。不過，這群人猶如紅衛兵般的囂張行徑，卻遭國民黨智庫司法及法制組召集人何展旭當場質疑，該項搜索已違反行政程序，讓促轉會人員踢到鐵板，自知理虧摸摸鼻子就離開。如此看來，促轉會前副主委張天欽自稱「東廠」並非虛言。

信任感，是推動轉型正義最重要的動能。然而，在張天欽定調促轉會為東廠後，別說信任，連繼續存在的正當性都已失掉大半。如果促轉仍非走不可，組織重整自是無可迴避；但更要緊的是，執政者有必要修正已走向偏鋒的自由、民主價值觀，否則，上梁不正下梁歪，整個促轉會砍掉重練，也只是白搭。

◎工商時報

美中貿易戰降溫，雙方擬重回談判桌展開另一輪協商，讓原本就處在超賣區的台股昨（14）日展開報復性反彈，以1根長紅棒收復年線。投資人可關注昨日報復性反彈下法人認錯回補、基本面無虞的個股，包括和碩、英業達等15檔，可望成為復仇者聯盟指標。

台積電創辦人張忠謀昨（14）日獲總統蔡英文頒發「一等卿雲勳章」，是史上第一位獲獎的商業領袖。張忠謀致詞時表示，台積電面臨「大市場國家的國家主義」挑戰，例如美國、中國大陸、日本等，希望台積電新的領導者可以有充分的智慧，讓台積電可以在世界市場獲得公平競爭的機會。

10年前華爾街券商雷曼兄弟倒閉掀起全球金融風暴，暴風中心雖在美國，但10年後的今天，新興市場投資人的處境比美股投資人還嚴峻。自雷曼兄弟宣告破產至今，新興市場指數已落後標普500指數逾100個百分點，甚至日前還跌入熊市。

富邦金控14日宣布，子公司富邦人壽9月中旬提高對韓國現代人壽持股比例至62％，正式取得控制權，並更名為「富邦現代人壽」，成為國內第一家打入東北亞的壽險業。

◎旺報

2008年9月15日美國雷曼兄弟破產，金融海嘯席捲全球，當年全球經濟成長率應聲降至3.1%，2009年只回升到3.4%；但在全球一片哀號聲中，大陸卻是一枝獨秀，2008年經濟成長9.6%，2009年也成長9.2%，成為全球經濟復甦的燈塔。

10年前，大陸獨立成功抗擊了鋪天蓋地的金融海嘯，現在大陸應對可能重來的全球金融危機則是改打團體戰，陸續主導成立了亞投行和金磚國家開發銀行。畢竟在全球化的架構下，任何國家都不能置身事外，獨善其身。一旦危機發生，唯有透過國際經濟組織的集體力量，才能有效協助各國度過危機。

2008年9月15日，隨著雷曼兄弟的倒閉，全球金融危機全面爆發，做為國際間最大產出國的大陸而言，面對全球市場瞬間凍結，當時的衝擊可想而知。為了應對此一危局，大陸在該年11月推出了總投資額達4兆（人民幣，下同）的擴內需、促增長的十項措施，這個被外界稱為「四兆計畫」的行動在當時大陸經濟風雨飄搖之際發揮了「定錨」的做用，成為保持大陸經濟增長力道的關鍵力量。

時至今日，大陸在2008年為了抵禦全球金融危機所推出的「四兆計畫」，其功過至今仍是各界爭論的焦點。持平而論，若沒有「四兆計畫」，大陸經濟在當時可能將一步步陷入衰退的漩渦而不能自拔，但不可否認，「四兆計畫」所帶來的副作用，也讓大陸政府至今仍在收拾債台高築、產能過剩的爛攤子，無論如何，對於大陸而言，「四兆計畫」的得與失，是對後來大陸面對各種經濟危局考驗時，無可替代的經驗及教訓。

(中時電子報)