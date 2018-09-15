高雄》陳其邁很倒楣？網友：莫名其妙來了個韓國瑜

2018年09月15日 07:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選舉正如火如荼舉行，國民黨高雄市長參選人韓國瑜空襲戰術奏效，在被視為綠營鐵票倉的高雄，選出一片氣勢。有網友就覺得民進黨高雄市長候選人陳其邁真的很倒楣，明明可以躺著選，但是國民黨莫名其妙在高雄推出韓國瑜出來選，把陳其邁逼到必須拼命選，對照其他縣市，陳其邁辛苦了！

網友於批踢踢表示，其實陳其邁早就該是高雄市長了，當年代理高雄市長，要不是爆發外勞高捷案和他老爸的事情，他早就是高雄市長了。然後這次民進黨內市長初選，也幹掉那麼多對手，陳其邁明明可以躺著選，偶爾拜會一下傳統的樁腳，工會、鋼鐵業、船業、建築業、喝喝茶泡泡茶，然後強調照以前的模式不改變，偶爾跟年輕朋友做做形象，也不用花什麼大錢做太多廣告看板了，絕對穩穩上。

然後就是這麼倒楣，莫名其妙國民黨派一個韓國瑜來，如果今天高雄市是國民黨是陳宜民或是像台南高思博、桃園陳學聖、台中盧秀燕類似上述的那一種的國民黨對手，陳其邁絕對像台南桃園一樣爽躺著就贏，陳其邁或許不是超級優秀，但也不是有什麼超級大錯，但等高雄市長那麼多年了，現在又出現一個韓國瑜這種人。逼到現在，陳其邁天天要一直跑行程，搞直播一直開政見，忙死了！

最後就算贏韓國瑜，但是代價實在不小，而且還要背負黨內壓力，因為陳其邁居然讓國民黨在高雄市從本來贏五十多萬票整個差距縮小，讓2020總統出現危機，在高雄市的票可能無法那麼多了。

網友也留言表示，「部分同意你的看法，陳遇到韓確實很倒楣，他遇到老K的其他人都能躺著選，遇到戰力超強的韓就必須起來拼命了」、「先辭立委再來選啦，不要跟台北那隻蚊子一樣，即然覺得穩贏的為什不辭一辭？是要給自已留後路嗎」、「完全是一個世襲的政治人物，還不分區耶！實戰經歷就是爸爸啊」！

(中時電子報)