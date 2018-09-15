「被看到不好」！教官誘女學生到摩鐵吃便當 滾完床單挨告

高中女與心儀的人夫教官上摩鐵，嘿咻後對教官提告強制性交。（與當事人無關示意圖／達志影像）

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中時電子報

台北市某私立高職已婚石姓教官，帶仰慕他的一名女學生到摩鐵滾床單，事後被控強制性交罪，台北地檢署調查後雖認為石男「難為師表」，卻無法證明他有違背女學生的意願，因而處分不起訴，檢察官依職權送再議，仍被高檢署駁回。

據《蘋果》報導，這名17歲女高中生，對石姓教官的認真教學與說話風趣，產生愛慕之心，還傳訊「我喜歡你」大膽告白，石姓教官雖然已婚，卻在今年3月22日下課後，約女學生到西門町逛街吃飯，但到達後卻告訴女學生：「有很多學長姊放學後都會跑來這裡閒晃，如果被看到不好，不如找個安靜的地方用餐。」於是買了便當帶女學生直奔西門町附近旅社，兩人就在裡面滾床單，女學生事後將此事告訴學姊，全案才爆發出來。

女學生指控，她只是把教官當朋友，沒有想要發生性關係，當時曾嘗試離開房間，但走不了，因為被教官拉住。石男到案後承認與女學生發生性關係，但辯稱是兩情相悅。另女學生的學姊出庭作證時證稱，學妹並沒有告訴她教官用強暴、脅迫的手段，談話過程也無法確定是否願意與教官發生性關係。

檢察官認為，石男利用女學生仰慕之情發生性關係，雖然「難為師表」，但因無積極事證可以認定有違背女學生的意願，因而處分不起訴。

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(中時電子報)

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