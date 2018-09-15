一覺醒來左耳聽不見 耳朵也會中風

2018年09月15日 08:51 中時 陳淑娥

男子一覺醒來後左耳竟聽不到聲音(圖為模擬患者，非個案本人)。（陳淑娥攝）

吳姓男子因工作壓力大，某天一覺醒來後，左耳竟聽不到聲音，求診梧棲童綜合耳鼻喉部確診為突發性耳聾，經耳內注射並服藥兩周後恢復正常；醫師張紘䪸表示，免疫系統、病毒感染、血管疾病及內耳淋巴囊水腫都可能是病因。

43歲吳姓男子從事業務工作，公司最近換新主管令他壓力倍增，加班也導致身體常常很疲憊，沒想到某天早上睡醒後，突然發現左耳聽不到聲音，嚇得他趕緊就醫。

張紘䪸表示，患者進行純音聽力檢查，發現為左側30分貝的感音性聽力障礙，確診為突發性耳聾，俗稱耳中風，但跟腦中風沒有直接關係，目前找不到確切罹病原因，大致歸納出4種因素，包括免疫系統、病毒感染、血管疾病、內耳淋巴囊水腫，但其中約1%病人有腦部腫瘤疑慮。

張紘䪸進一步說明，突發性耳聾有四分之一的人伴有眩暈前兆，而大多數以耳鳴和聽力喪失為主要症狀，好發於中年族群。突發性耳聾臨床上非很罕見疾病，美國每年約10萬人就有一人診斷出，依此比例，台灣每年約發生4到5000個案例。

突發性耳聾治療主要給予口服或注射類固醇，黃金治療時間為發生後兩周內效果較佳，約7成患者可以完全恢復或部分恢復。張紘䪸提醒，突發性耳聾為耳鼻喉急症，民眾若有症狀，應儘早就醫接受治療。

(中時 )