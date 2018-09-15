MLB》單局2轟重傷害 陳偉殷第11敗追平生涯最多

2018年09月15日 08:35 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

馬林魚左投陳偉殷15日先發面對費城人，4局就痛失5分。（美聯社）

馬林魚左投陳偉殷15日先發面對費城人，他在2局下單局被擊出2發全壘打痛失3分，僅投了4局就掉5分退場，連2戰客場出賽均投不滿5局，馬林魚打線雖擊出9支安打但僅攻下2分，終場以2比14不敵費城人。

1局下陳偉殷在2出局後連續對包提斯塔(Jose Bautista)、拉莫斯(Wilson Ramos)投出四壞保送，不過隨後包提斯塔盜三壘失敗，化解馬林魚的失分危機。

2局下費城人首位打者山塔納(Carlos Santana)就敲安上壘，下一棒艾德爾(Aaron Altherr)與陳偉殷纏鬥到2好3壞的滿球數後，毫不留情揮出2分炮，（本季第7轟），費城人率先攻下2比0領先，隨後陳偉殷連續投出2次三振，可惜接下來卻遭費城人第9棒奎恩（Roman Quinn）擊出陽春炮（本季第2轟），費城人領先來到3比0。

單局挨了2發全壘打後，陳偉殷隨即於3局上、1出局時敲出本季第6支安打，下一棒隊友瑞多（J.T. Riddle）獲得保送將陳偉殷擠上得點圈，無奈隨後2位打者遭到三振化解攻勢，馬林魚仍無緣得分。

前2局投得跌跌撞撞的陳偉殷3局下穩住陣腳投出此役首次三上三下，不過4局下他再度遭遇亂流，無人出局就連挨3支安打，雖三振下一棒抓下第1個出局數，接下來遭奎恩擊出內野滾地球，馬林魚先封殺往二壘跑的跑者後傳一壘欲策動雙殺，卻未能讓打者出局，還讓費城人跑回2分，比數形成5比0。

陳偉殷投完4局後退場，接替投球的葛雷洛(Tayron Guerrero)仍無法壓制費城人打線，5、6兩個半局各丟掉3分，不過6局上馬林魚靠著瑞爾穆托(J.T.Realmuto)的陽春炮（本季第21轟），7局上則以1次四壞保送與4支打追回1分，比數形成2比11，勝負再無懸念，最終費城人以12分差大勝。

陳偉殷先發主投4局用了79球，被擊出7支安打，包括2發全壘打，投出4次三振與2次四壞保送，失5分皆為責失分，收下本季第11敗（另6勝），追平生涯最多敗場數，防禦率來到4.93。

(中時電子報)