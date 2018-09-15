MLB》什麼情況？主審擋路堵球員回本壘

大都會球員迎接弗雷塞回壘，主審卻站在本壘不肯讓開。(美聯社資料照)

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中時電子報

大都會前日打敗了馬林魚，弗雷塞(Todd Frazier)英勇擊出再見轟，但是主審似乎很不高興，他就站在本壘一動也不動。即使大都會隊員都聚集在本壘迎接弗雷塞，主審也不肯讓開，最後就與弗雷塞撞個滿懷。

平常最愛抓人干擾比賽的主審，這次卻成了干擾比賽的人，這位主審叫做哈利恩(Tom Hallion)。其實哈利恩跟弗雷塞無冤無仇。大聯盟高管托瑞(Joe Torre)已經準備約談哈利恩，詢問他到底在搞什麼。

媒體猜測大概是因為弗雷塞上周的「特技接殺」，激起了所有裁判的不滿。三壘手弗雷塞當時為了接界外球飛撲跌進觀眾席，其實他沒接到球，卻在地上撿起一顆練習用的球放進手套裡，受騙的三壘審判定接殺出局！

「這裡是好萊塢嘛(該役對戰洛杉磯道奇)，你得學會演戲。」弗雷塞的欺騙行為讓所有裁判顏面無光，所以這次他對馬林魚擊出再見轟，主審哈利恩就特別站在那裡堵他。弗雷塞還裝無辜地說：「我不知道他為何要站在那，我還試圖減速怕撞上他。」

大都會總教練米奇(Mickey Callaway)開玩笑說：「我想主審應該是很高興不用打延長賽，他可以回家享受晚餐了，所以才會跟我們一起慶祝吧。」

(中時電子報)

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