台北》2018都還沒選完　網友已開始預測2022市長人選

2018選戰都還沒打完，已經有網友開始推測2022北市長的候選人了，目前網友看好國民黨北市立委蔣萬安有可能會選上下屆的台北市長。（中時資料照／姚志平攝）

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中時電子報
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年底選戰越發激烈，尤其台北市「三腳督」的選戰始終是外界關注焦點，許多民調都顯示市長柯文哲暫居領先地位，但因為北市為國民黨傳統票倉，因此國民黨丁守中的威脅也不容小覷。不過，2018選戰都還沒打完，已經有網友開始推測2022北市長的候選人了，目前網友看好國民黨北市立委蔣萬安有可能會選上下屆的台北市長。

有網友於批踢踢表示，先假設柯市長連任且2020不選總統，那連任完後2022台北市長會有誰呢？要支持誰呢？國民黨大概就蔣萬安；柯市府內的陳景峻太老了，可能威望人氣也不夠，藍世聰，他連選市議員立委都輸過。

民進黨鄭文燦、林智堅、林佳龍、林右昌也接近要做完任期，林智堅呢？好像不錯，跟柯文哲很熟信任度高，他打總統選戰，背後也能有信任的人顧著台北市，不過，同樣問題都是他們必須沒做完任期就辭職參選很難交代。還能有誰？高嘉瑜？黃珊珊？ 吳思瑤？顧立雄？

網友也紛紛回應表示，「我只知道萬安出來穩上」、「以目前局勢，萬安如果沒出大包，大概下一任穩上的」、「應該就蔣了，藍的就再等四年，現在讓柯再選上也沒差」，還有網友表示，「DPP應該會有好幾屆都是砲灰」、「林智堅光台大出身那關就過不了，雖然他有去修學分了，反而較看好阿燦或者是林右昌來台北 尤其前者機率更大，真的不要覺得蔣是必勝，他的個性就是那軟弱型的，氣候難成，當然還有林佳龍，他也是正港台北人兼台大人，沒去處就會來拚」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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