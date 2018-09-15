NBA》諾維茲基不介意改打替補 新季將破紀錄！

2018年09月15日 09:24 中時電子報 黃及人

隨著新球季即將到來，邁入生涯第21個球季的獨行俠前鋒諾維茲基，可望改寫由「小飛俠」布萊恩保有的史上同一球隊效力時間最長紀錄，諾維茲基15日正式放話，自己並不介意新球季改打替補，只要幫助球隊贏球就好！

千萬別小看年滿40歲的諾維茲基，上季他仍替獨行俠打了77場例行賽，平均上場24.7分鐘，場均12分、5.7籃板及1.6助攻，證明他還擁有足夠本錢留在NBA拚戰，不過上季他大部分時間擔任先發中鋒，如今卻來了狄安卓喬丹。

諾維茲基卻相當幽默地發了簡訊「告誡」狄安卓喬丹，「我傳訊息告訴小喬丹，過去兩年期間，我大部分時間都占據先發中鋒位置，那是我努力養好腳傷的恢復方式，他必須為了他的先發位置跟我競爭，他看完了只是拚命大笑。」

「很顯然地，這個簡訊是在開玩笑，小喬丹將是我們的先發中鋒，哈里生巴恩斯會回到4號位置，或是其他球員扛下先發，我現在不清楚會怎樣，」諾維茲基表示，「反正一切都交給總教練卡萊爾決定，我該做的是保持好狀態。」

無論如何，諾維茲基想要打破歷史紀錄，只是時間早晚的問題，不管他先發或替補，相信仍會幫助獨行俠努力搶進新球季的季後賽，獨行俠今年更選進歐洲新星東契奇，或許可以擺脫近年低迷，重新晉升西區強隊之林。

(中時電子報)