擊敗29國佳麗 26歲越南正妹奪國際超模大賽冠軍

代表越南出賽、26歲美女楊阮能莊（圖中央）奪下國際超模大賽后冠。（圖/Supermodel International 2018專頁）

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中時電子報

據越南Thanh Niên新聞報導，昨日（9/14）在泰國劃下句點、2018國際超模大賽（Supermodel International 2018）選出今年的冠軍，由來自越南、年僅26歲的美女模特楊阮能莊（Dương Nguyễn Khả Trang），在經過國家特色服裝、泳裝和晚禮服三關後，成功擊敗其他29國的佳麗，成為今年后冠得主。

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賽後受訪時，能莊非常激動地表示，「雖然自己能參加盛會、但之前從未想過能贏得大賽后冠，感謝所有觀看賽事和替她加油打氣的粉絲們。」超模大賽從7月初開始報名遴選，每位參賽佳麗必須經過走秀、攝影、面試和行為舉止等多重考驗後，才有機會能進入決賽名單。

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但在越南奪冠前、入選決賽的佳麗中，最被看好奪冠其實是瑞典、波蘭、南韓與荷蘭的模特，楊阮能莊並非最熱門的人選。不過擁有179公分、三圍數字是86-61-93的高挑身材，楊阮能莊早已是選美大賽的常客；曾獲得2015年的「超模金獎」、2016年跨國際小姐（Miss Supranational）大賽決賽名單入選等優異成績。

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事實上，在能莊奪冠之前，越南在國際超模大賽的成績並不是特別亮眼。2011年賽事中，Kim Dung進入前15強、另一位Anh Thu則是前四名；而隔年（2012）比賽中，越南超模Ngoc Oanh拿下季軍的成績。如今能莊奪下超模后冠，也讓外界再次透過選美大賽注意到越南。

(中時電子報)

文章來源：Trang won the supermodel Supermodel International 2018

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