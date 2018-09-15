孫大千：張天欽案仍有「5個關鍵疑點」待釐清

前促轉會副主委張天欽。(圖/本報資料照，蕭仲博攝)

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中時電子報
/綜合報導

促轉會前副主委張天欽日前遭爆料淪為選戰打手，事件延燒數日，前立委孫大千臉書指出，民進黨秘書長洪耀福試圖用「練肖話」來帶風向，想「大事化小，小事化無」，並且他點出「5個關鍵問題，不能混過去」。

據《鏡傳媒》報導，張天欽淪為選戰打手後，事後向促轉會主委黃煌雄口頭請辭。行政院長賴清德已簽核張天欽的辭呈。而13日被問到國民黨新北市長候選人侯友宜最近緊咬這件事批評民進黨，對此洪耀福說，這件事反映幾個問題，會議中的言論顯示台灣人「練肖話」的個性，民進黨的缺點，是喜歡不正經「練肖話」。

孫大千指出，5個關鍵問題分別如下。

第1點，張天欽夫婦是否都是蔡英文的愛將？特別是張天欽一路走來，爭議不斷，為什麼還能夠一路「平步青雲呢？」。

第2點，張天欽會議中所提到的八位擔任側翼的民進黨立委究竟是誰？「民進黨中央為何知字不提呢？」。

第3點，是黨團還是黨中央授意這八位立委肩負起助攻的角色？否則張天欽為什麼信心滿滿，在開議期間，就「有委員擔任側翼呢？」。

第4點，張天欽「假公濟私，公費私用事證明確，民進黨難道不應該立即調查移送嗎？」。

第5點，張天欽只不過是因為天網恢恢，而事跡敗露，否則侯友宜恐怕將難逃被算計陷害的命運。他不出面抗議，難道還要他出來「謝主隆恩？」。

孫大千文末結論，認為洪耀福用這麼輕蔑的態度來滅火，只不過是再一次的證明，原來「張天欽們」都是這樣被縱容出來的。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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