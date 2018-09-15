路不平 丁守中批柯取消路平專案讓民怨與風險攀升

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今早前往台北市政府旁松壽路會勘道路品質，批評台北市長柯文哲肆意取消前任郝龍斌市長「路平專案」，不但修路預算增加，又造成更多路不平，導致更多騎士受傷而使國賠案件大量增加。丁守中強調，道路是民眾最在意的公共建設，與日常生活息息相關，他當選市長後會馬上恢復路平專案，重建完整的道路施工技術規範及SOP，並搶救已知449條有問題道路。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中也強調，未來當選市長後會研發北市道路評分系統App，可以讓市民即時反映道路現況，或是評分，若發現有抱怨多及評分數太差的道路，施工承包商就會被列為市府工程的拒絕往來戶，希望透過市民參與，共同改善道路品質。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中上午和市議員王鴻薇一同召開「只搞網路、不修馬路」記者會，他表示，對於路基鬆軟不良、經常損壞的道路，要採取路基改善型「深層換膚」才能徹底改善道路不平問題，但是路平專案卻在柯文哲上台後遭到取消，導致民眾申訴暴增，從2015年的1099件、2016年的1521件、2017年的2887件，顯見民眾對於道路不平的不滿程度。

丁守中也質疑，相較於郝龍斌，柯文哲根本沒把路平當一回事，但根據北市去年11月民調，有49.6%民眾不滿意北市的道路品質。只是道路品質下降，但預算卻越花越多。柯市府近3年編列道路維護預算，逐年上升：2015年8.28億元、2016年10.16億元、2017年13.54億元。每年平均10.66億元與郝市府平均10.83億元預算相當。換句話說，花一樣預算，但柯文哲就是做的比較差。

丁守中表示，道路不平也發生不少傷亡憾事。郝市長2014年卸任時，路不平導致國賠案只有28件，柯文哲上任後逐年上升，2017年已增為66件。讓人質疑柯文哲為追求假的行政效率，完全不顧工程品質，道路品質退步，光榮城市破功。

(中時電子報)

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