公衛系統遭駭百萬個資疑外洩 丁守中：柯文哲忽視資安問題

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

媒體報導台北市衛生局公共衛生資訊管理系統近日疑遭人植入木馬病毒，恐讓逾百萬筆個資外洩，台北市長候選人丁守中強調，市府守護市民個資，天經地義，但台北市府一而再、再而三發生資安問題，如今有上百萬筆資料疑似外洩更是不可思議的事情，表示市府沒有把全世界都高度重視的資安問題擺在最前面，尤其台北市長柯文哲嚴重疏忽資安問題，才導致市府衛生醫療管理系統明顯失控。

丁守中今天答覆媒體提問時做了以上表示。他也說，個資是市民的重要資產，例如百萬筆外洩個資就可以製作成百萬張假的信用卡，外洩的後遺症很嚴重。市府應該依法在第一時間通知當事人，讓他們的權益有所保護。

丁守中也強調，要改善台北市衛生醫療管理系統，作業人員身分認證是關鍵所在：確保對的人，在對的時間，在對的裝置上，作對的事。同時按個人資料保護法，個資遭洩密的當事人，可以依法向市府或洩漏廠商進行集體訴訟並求償。

至於柯文哲對此表示，遇到高手還是擋不住，認為應加強懲罰力道因應。丁守中則說，這麼多資料洩漏，都已經有媒體批露了，柯文哲還在狀況外，更是內行人說外行話。他反問，難道柯文哲以前在台大急診處工作的病人個資，「也擋不住駭客入侵嗎」？關鍵仍在市府的管理問題。

丁守中也指出，台北市要成為亞洲智慧城市的標竿，數位安全、個資保護、身分認證，三者缺一不可，需要嚴肅以對，急起直追。

(中時電子報)

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