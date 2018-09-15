張天欽離職 楊翠接促轉會發言人

2018年09月15日 10:13 中時 鄭舲

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，12日已請辭獲准。促轉會今發布新聞稿表示，張天欽辭職後，原本兼任的促轉會發言人一職，由促轉會委員楊翠接任。

促轉會爆出內部會議擬攻擊國民黨新北市長參選人侯友宜，爆料人促轉會副研究員吳佩蓉已請辭，遭外界質疑在內部會議獻策的研究員蕭吉男昨也在臉書宣布請辭配合調查。促轉會今天表示，近日吳佩蓉及蕭吉男已分別提出辭職，對於二位同仁的決定，促轉會表示尊重，後續將依相關程序辦理。

同時，促轉會昨也宣布成立專案小組調查8月24日私下會議內容。促轉會今指出，「0912專案小組」已於14日下午啟動，並召開第一次會議，由促轉會主委黃煌雄主持，除促轉會委員及政風室主任外，也邀請具法律及轉型正義相關背景的諮詢委員共同參與，包括政大法律系副教授林佳和、交通大學人文社會學系副教授林秀幸，以及太穎國際法律事務所主持律師謝穎青等三位委員。

促轉會表示，未來一週將由會內政風單位主責，針對相關事件做事實釐清後，再提請諮詢委員就適法性與正當性等面向給予專業建議，提供未來本會委員會在進行相關討論與決議時參酌。

促轉會表示，會中幾位委員除針對本會初擬的調查面向提出建議外，也強調轉型正義是重要的歷史工程，需要細水長流的耕耘與擘劃，並期許促轉會透過本次事件，做為檢討內部分工與溝通機制的基礎，更應主動積極向社會大眾說明相關工作推展的步驟與願景。

促轉會表示，感謝迄今為止各界關心轉型正義發展者的指正與砥礪，並將在最短時間內檢討、改正、重新出發。

(中時 )