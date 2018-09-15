NBA》里歐納德開心跟布萊恩訓練 無視流言再起

2018年09月15日 10:06 中時電子報 黃及人

能跟「小飛俠」布萊恩一起訓練，讓新球季加盟暴龍的里歐納德難得展現燦爛笑容！這張布萊恩跟里歐納德的合照，是由暴龍助教漢迪15日在IG貼出的，充分看出兩人心情不錯，就算里歐納德再次陷入今年夏天的交易傳言當中！

里歐納德從上季到今年休兵期間鬧到滿城風雨，除了持續陷入交易傳言，更跟馬刺高層弄到不可開交，好不容易被馬刺換去暴龍，卻還是擺脫不了流言纏身，畢竟明年夏天他可跳脫合約成為自由球員，屆時沒人知道他想去哪裡。

《ESPN》專欄作家洛維卻在15日爆料，馬刺曾跟七六人提出，用里歐納德交易恩比德或班西蒙斯其中1人，卻遭七六人斷然拒絕，畢竟恩比德與班西蒙斯屬於七六人重建基石，七六人說什麼也不願割捨，只好放棄追逐里歐納德。

其實當時就連2017年選秀狀元富爾茲的名字，也在馬刺與七六人交易當中被提到，不過洛維強調，馬刺從來沒有考慮過富爾茲，只想利用里歐納德換到恩比德或班西蒙斯，所以最後只好選擇把里歐納德送去暴龍換回迪羅薩。

儘管暴龍當前持續對外放話，里歐納德待在暴龍還算開心，只是到了明年夏天，暴龍完全沒把握可以留住里歐納德，畢竟謠傳里歐納德仍然心儀洛杉磯球隊(快艇或湖人)，暴龍這場豪賭到底結果如何，就等明夏見分曉了。

(中時電子報)