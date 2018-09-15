查海外百億「黑錢」 英國卻在開曼群島踢到鐵板？

「避稅天堂」英屬開曼群島，卻讓倫敦調查單位吃了閉門羹？（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國廣播新聞網（BBC）報導，為鞏固和保護金融秩序、英國政府近期開始大力整頓「黑錢」與「洗錢」（money laundering）的行為，但負責調查的國家犯罪調查局（National Crime Agency）卻向媒體坦言，在徹查過程中、所遇到的最大障礙和困難，都來自同一個地區：加勒比海（Caribbean）上的英屬開曼群島（Cayman Islands）。

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被譽為「避稅天堂」的開曼群島，英國政府估計、每天至少有約10億英鎊（約403.5億台幣）流動，自然成為官方緊盯的最大目標。但對犯罪調查局而言，即使開曼群島屬於英國海外領土（British Overseas Territory），他們在調查過程中、島上政府始終拒絕與倫敦合作，不願提供和透露相關企業資訊，堅守保密的原則，讓局長同恩（Donald Toon）感到非常挫折。他指出，過去在其他海外領土調查時，多半都能取得清楚明確的資料，「唯獨在開曼群島踢到鐵板！」

屬於中美洲西加勒比群島一部分，由大開曼、小開曼和開曼布拉克3個島嶼組成，開曼群島的名稱來自英國航海家法蘭西斯·德瑞克（Sir Francis Drake），後與牙買加共同成為英屬殖民地，1962年改制為直屬領地。受到當地法律保護，開曼群島豁免繳稅義務，每年只需牌照費外、無需進行申報和繳納任何稅項，讓它成為世界第四大離岸金融中心，眾多跨國企業紛紛在此登記註冊。除此之外，開曼群島也是度假勝地，美麗海景吸引大批遊客前來潛水。

從「天堂檔」（The Paradise Papers）曝光後，開曼、維京等避稅天堂成為各國政府緊盯之地，但同恩局長也坦言其搜查難度，他指出，「英國海外領地的獨立性，讓他們的司法管轄權無法施展，在這樣綁手綁腳下、再加上對方拒絕配合，都讓資訊更難公開透明。」

不過，英國於1月份通過新法令、名為《無法解釋的財富令》（Unexplained Wealth Orders），賦予調查機關一定權力，要求被懷疑貪腐或洗錢者，提出證據說明其財富來源和流向，將可適度幫助犯罪調查局繼續進行其工作，找出黑錢與各種不合法的避稅行為，「但這依然不是件快速和輕鬆的工作！」

(中時電子報)

文章來源：UK frustrated by Cayman Islands silence on money laundering

文章來源：Britain steps up efforts to target dirty money from Russia, corrupt elites

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