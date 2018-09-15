高雄》 高雄經濟被「宮刑」韓國瑜：有如「司馬遷穿西裝」

2018年09月15日 10:40 中時電子報 邱文秀

韓國瑜的直播影片。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚在臉書開播，再度談到高雄經濟。他說有一個例子放在他心中很久，高雄路很寬、東西好吃、人民勤奮、有山有水，優點眾多卻經濟不行，有如司馬遷受了宮刑後穿上西裝，外表看不出來，但被閹割後「生命力沒有了」，他若當上市長，要幫高雄。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚在臉書開播，談到有一對高雄年輕夫妻創業，送了漂亮的氣球給他，包裝精美又有燈光。但他們寫了紙條說，他們在高雄做氣球工廠，很愛高雄，卻發現賺錢越來越困難，很不容易，很希望韓國瑜能把高雄經濟振興起來。

韓國瑜說，他常講「築巢引鳳」，但如果高雄這個巢，不溫暖、不方便、不舒服，鳳凰不會來。如果沒有一套良好的官僚體系做後盾，觀光客跟投資者都不會來。現在台灣很多人討厭政治人物，因為覺得政治人物鬼混的、貪汙、鬼扯蛋太多，醜聞一堆，讓台灣人民感到反感，不喜歡政治人物。

他說，政治人物要扮演什麼角色?他認為，政治人物就像街上的整椎師一樣，哪裡不通就整一下，讓所有工商企業界跟觀光客需求整順。

韓國瑜舉一個放在他心中很久的例子，漢武帝時不想再匈奴欺壓 ，「飛將軍」李廣的孫子李陵出征匈奴，兵敗被俘，漢武帝極為震怒。司馬遷為李陵辯護惹怒漢武帝，最後被「宮刑」，生殖器被閹割。

他說，宮刑割了3%的肌肉，還有97%是完整的。司馬遷受了宮刑後，穿西裝，外表看得出來嗎?看不出來，可是生命力沒有了，今天高雄的經濟就像是「司馬遷穿西裝」。路很寬、東西很好吃、一群勤奮的人民、有山有水、陽光燦爛，有海港空港，穿著西裝時又高又帥，但沒有經濟力。

韓國瑜說，今天的高雄經濟就是穿著西裝的司馬遷，所以當高雄市長一定要把經濟帶動起來，讓最重要的百分之3生命力回來。

他說他韓國瑜沒有別的長處，但創意很高，有一顆無私的心，很棒的頭腦，很多的創意，他若當上市長，一定會讓高雄經濟被刮目相看，創造更多的工作機會，待遇更高，讓北漂青年大量回到高雄。

(中時電子報)