強颱山竹登陸呂宋島 台灣嚴防長浪、豪雨發生

中央氣象局持續發布強颱山竹海上颱風警報，中央災害應變中心今（15日）上午舉行第三次工作會報。（葉書宏攝）

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中央氣象局持續發布強颱山竹海上颱風警報，中央災害應變中心今（15日）上午舉行第三次工作會報。（葉書宏攝）

中央氣象局持續發布強颱山竹海上颱風警報，中央災害應變中心今（15日）上午舉行第三次工作會報，由內政部次長花敬群主持。花敬群指出，東部沿海、屏東恆春半島及綠島、蘭嶼已出現8至10米長浪發生，海警預計晚間解除，仍需持續注意長浪及豪雨發生。

中央氣象局表示，強颱山竹中心15日凌晨2時30分登陸菲律賓呂宋島，預測往西北西移動，外圍環流持續影響巴士海峽、東沙島海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部；預計颱風強度未來持續減弱，暴風範圍亦有稍縮小的趨勢。

氣象局對15縣市發布豪雨特報，花蓮山區、台東山區有局部豪雨發生的機率，花蓮平地、台東平地及宜蘭地區、高屏山區、恆春半島亦有局部大雨發生的機率；沿海地區有長浪、強陣風出現，台灣東部及高雄、屏東需嚴防豪雨、強風衝擊。

另外，氣象局也發布陸上強風特報，台中以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，大台北地區亦有8級左右強陣風；下午起高雄、屏東沿海亦有9至10級強陣風。

中央災害應變中心指出，一名女遊客14日下午宜在蘭東澳粉鳥林海灘遭大浪捲入海中，因長浪不斷，女子隨即消失在海面，目前仍持續搜救中，呼籲民眾避免前往海邊活動。

針對南投泳渡日月潭活動及馬祖鐵人三項活動，氣象局表示，因南投可能有瞬間8級陣風，馬祖地區則可能有9至11級強陣風，地方政府須強化防護安全，並視現場狀況隨時調整活動。

(中時 )

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