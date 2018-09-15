「是誰殺了我們的外交官？」 羅智強首揭外交人士「心聲」

2018年09月15日 11:17 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

我國駐大阪辦事處長蘇啟誠，14日驚傳在大阪官邸輕生，前總統府副秘書長羅智強今在臉書貼出一篇不具名外交人士文章，揭開民進黨政府上台後，在外交文官體系安插自家政治人物或子女，並點出，這些駐外政治人物他們最在意的事，不是把對外工作做好，而是好好接待來自國內的民進黨高官。

羅智強說貼出一篇未俱名的外交人士文章，名為「誰殺了我們的外交官?一個台灣外交官的痛心告白」，文中指出，民進黨政府如何踐踏外交體系，全文如下：

外交部駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，讓我非常痛心難過。我們同是外交官前後期的學員，蘇學長認真踏實，是個典型的嘉義孩子，老老實實，從不張狂。一路從科員丶三等秘書丶組長做到沖繩辦事處處長，然後在兩個月前升仼大阪辦事處處長。

到底是誰殺了他？一個本本份分丶兢兢業業，一生為台灣外交奮鬥的專業外交官？

民進黨上台以後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女。這些政治任命的大使丶代表丶公使丶副代表，全都在派駐在好山好水的城市，如東京丶巴黎丶柏林丶瑞士丶泰國等地，沒有一個派往須要打仗丶捍衛邦交丶須要忍受瘧疾黃熱病的非洲丶太平洋小島。

這些政治任命的駐外大使丶代表，在這些舒適的城市吃香喝辣，佔盡便宜，坐享公費支付的官邸丶專屬轎車司機和年薪五百萬的俸祿。由於這些政治人物的生涯規劃根本不在外交工作，而在於國內的政治升遷，因此他們最在意的事，不是把對外工作做好，而是好好接待來自國內的民進黨高官；他們汲汲營營的，不是如何尋求外交突破，而是在外國人面前「粉飾宣揚蔡政府的國內政績」。

因此，「一旦遇到困難，這些大使丶公使丶代表丶副代表就推諉責任給我們這群職業外交官」，說什麼因為自己不是外交體系出身，所以無法駕馭這些外交官僚！又說我們久駐國外，對國內實情缺乏瞭解！或「諷刺我們只會作外交官，不能體恤民情」。

結果，我們這群「專業外交官全成了替這些政治人物擦屁股的佣人和承受國內輿論指責的代罪羔羊」。我們只是群職業外交官，不懂政治操作，也沒有國內政黨和媒體的奧援，更有苦說不出，只能瞪著眼看著這群不會辦外交的「政治人物在鏡頭面前表演作秀丶推卸責任」。

(中時電子報)