有糖尿病家族史 有5到8成機率也罹病

2018年09月15日 11:07 中時 林周義

「三高」是國人的隱形殺手，一不小心就會引發糖尿病和其他併發症。許多人掉以輕心，直到心機梗塞才發現罹患糖尿病，出現吃多、喝多、尿多、體重減的狀況。醫師提醒，有糖尿病家族史的民眾，勿以為血糖高是正常的，只要父母當中有1人罹患糖尿病，孩子罹患糖尿病的機率就有50%。

台大醫院內科部黃天祥醫師表示，父母中只要有一人罹患糖尿病，孩子的罹患率就有50%；若父母雙方都罹患糖尿病，孩子的罹患率則高達80%。若飯前血糖超過100、糖化血色素超過5.7%，就是糖尿病前期。而糖尿病前期者當中，有5％的人會進入後期。

黃天祥提醒，「器官泡在糖分裡面就會失去功用」，糖尿病會引發許多併發症，如心臟病、中風、腎臟病等，每年絕大部分的健保費都投入在這類疾病中。但他也強調，即便步入糖尿病前期，只要調整飲食、多運動，即可將糖尿病的罹患率減少60%。

飲食方面，黃天祥表示，並非好吃的東西都不能吃。穀類、蔬菜、水果、豆魚肉蛋、低脂乳品、油脂與堅果類都需均衡攝取，但在攝取水果時需多留意糖分。另外，他建議民眾一個禮拜抽出150分鐘，進行中度運動，包括慢跑、快走、有氧體操、游泳等。做起來有一點累、留一點汗，但不能唱歌，就是中度運動。

黃天祥提醒，糖尿病患者若能進行自我監測，將血糖、血壓、膽固醇、小便微蛋白控制在標準內，加上不抽煙，就能和其他人一樣，享有正常壽命。

(中時 )