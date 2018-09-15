回鍋任教部政次 范巽綠：非以行政官僚自居

全國教師工會總聯合會今(17)日舉行「SUPER教師頒獎典禮」，教育部政務次長范巽綠受邀出席並致詞。（李侑珊攝）

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旺報

全國教師工會總聯合會今(17)日舉行「SUPER教師頒獎典禮」，教育部政務次長范巽綠在致詞時表示，今天是她北上「回鍋」教育部任職滿第6天，強調自己並非以行政官僚代表自居，盼化身為溝通橋梁，盼推動與解決課綱等諸多教育政策問題

范巽綠表示，今天是她北上「回鍋」教育部任職滿第6天，教育部目前面臨諸多艱鉅的問題，其中也包含課綱的審議，深受各界關注，而教育部長葉俊榮日前多次與她聯繫，希望能北上協助，在這個關鍵時刻，特別是課綱的審議，「今年是最後一哩路」，大家都很關心，她也期盼各界、各縣市教師力量共同努力。

范巽綠過去曾擔任立法委員，她在致詞時也提到，她「從民間歷練」，自民間也參與教育改革運動，一路上從立院到教育部服務，面對每個階段、每個歷史任務以及教育發展，都致力進行專業對話。

范巽綠強調，並不以自己是行政官僚代表自居，盼化身為溝通橋梁，深入了解第一線老師的支持、夥伴與社群力量、專業學習是否足夠，以及能否改變每一個「種子生命」（即學生），對她來說都非常重要。

范巽綠也從課綱的議題談到兩岸編纂教科書的差異，她說，教科書應採取統編還是多元開放，10幾年前就在辯論，而大陸教育團體時常到台灣參訪，即在於很嚮往台灣自由氛圍的教育環境，但大陸在今年把所有課程統一改成全國統編本，也就是變成國家統編教科書，「教師自主權發揮在哪裡？」

(旺報 )

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