台北》張永成指柯P與吳音寧角力「戰敗」 柯坦言：那也沒辦法

2018年09月15日 11:27 中時 張潼

身兼北市副市長、北農董事長的陳景峻昨宣布請辭董事長職務，北農常董張永成分析，陳請辭後，北市府有可能先丟掉常董席次、再丟董座位置，形同北市府與吳音寧的角力「柯文哲輸了」。媒體今問柯，是否認同張永成說他「鬥輸了」？沒想到柯不但沒否認，還嘆氣說「那也沒辦法」。

陳景峻過去四、五度請辭北農董事長，直到本周三才獲柯文哲同意；陳對外表示，自己身兼二職造成角色混亂，加上北農成為政治角力場，他認為自己請辭是較好的做法，但否認請辭與吳音寧引發的爭議有關。

對此，柯文哲今受訪表示，過去一年多以來，陳提過辭呈好幾次，這次好不容易撐到總質詢完，才同意他，大概也是心力交瘁、累了，而且好像問題也沒辦法解決，就好吧，讓他下去休息。

針對農委會主委林聰賢也說，陳景峻請辭是因夾在政治漩渦，但目前已經無法再幫柯文哲？柯則表示，其實他真的很累了，大家都曉得他夾在中間很為難。

接任人選部分，外傳是工務局長彭振聲，柯文哲表示，這要再跟農委會討論；媒體追問，目前北農常董席次多由農委會把持，未來是否可能再拿到董座位置？柯都表示，要再跟農委會討論；至於有沒有信心可與農委會溝通，他則說「可以啦、可以啦」。

引發關注的是，柯文哲昨到花蓮演講，一整天未接受媒體採訪，今回到台北出席活動，但面對媒體追問北農議題，態度仍相當低調，與過去接受訪問侃侃而談差異甚大。柯說，不太願意談的原因是事情還是要解決，要再找機會跟農委會談。

但當最後被問到，為什麼不是吳音寧下台而是陳景峻？柯沒有回答；媒體追問，張永成說北市府此次與吳音寧的角力輸了，柯承認這個說法嗎？他竟嘆氣回說「那也沒辦法」。

(中時 )