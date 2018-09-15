影》投入739億 希臘擬將85架F-16升級為「V型」

2018年09月15日 11:28 中時電子報 李靖棠

據希臘歐洲郵報（Euro post）報導，航太大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）近日宣布，與希臘空軍（Hellenic Airforce）訂單、協助將其麾下共85架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），升級為最新的V型版本（Block 70/72 Viper）；雖然洛馬公司並未透露價格，但從美國國防部（DoD）公布的資訊中發現，此一升級案的總經費約為24.04億美元（約739.4億台幣）。

Hellenic Air Force - F-16 Fighting Falcon HD

洛馬歐洲副總裁皮里薩斯（Dennys Plessas）在記者會上表示，「此番升級作業，對希臘而言，絕對是項重要發展。」升級至少需4年時間，首兩年、將進行機械工程與系統的測試；從第3年開始，戰機進行升級設備的安裝和調校，而希臘空軍的飛行員們，則需要在第4年時赴美受訓。皮里薩斯指出，「升級後的F-16V，將猶如一架全新的戰機，它也將與F-22（F-22 Raptor）、F-35（F-35 Lightning II）共享部份新科技，像是雷達、能更快更精準判別敵機動向。」

希臘空軍麾下現役幻象2000戰機。（圖/希臘空軍）

F-16「戰隼」戰機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，成為多國採購的目標，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

希臘空軍現役的F-16戰機。（圖/希臘空軍）

所謂V型、取自於F-16戰機最早的暱稱「Viper（毒蛇）」，此一升級版的原型機屬於我國空軍麾下，現常駐於美國愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）作為研發及測試之用。最大差異是新安裝了AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），除希臘外、包含巴林與南韓空軍都已決定將麾下現役的F-16戰機進行升級。

始終與鄰居土耳其存在領空和領海衝突的希臘，除了本次F-16升級計畫外，為了提昇本身的空中戰力，政府也打算、將幻象2000戰機（Mirage-2000）作為第二批升級的目標，讓未來一旦在愛琴海（Aegean）區域發生矛盾時，希臘空軍能夠有效地保衛家園。

(中時電子報)